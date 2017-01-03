03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Beyşehir'de öğrencilerden anlamlı kampanya

03 Ocak 2017 Salı, 12:10
Beyşehir'de öğrencilerden anlamlı kampanya
Beyşehir'de öğrencilerden anlamlı kampanya

(Fotoğraflı)

Ali Rıza Önses
KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ilkokul öğrencileri düzenledikleri kampanya kapsamında topladıkları parayla tekerlekli sandalye alarak, engelli birine ulaştırılmak üzere kaymakamlığa teslim etti.
Beyşehir'e bağlı Üzümlü Mahallesi'nde bulunan Üzümlü Şehit Mehmet Ümütkesmez İlkokulu öğrencileri, Dünya Engelliler Günü çerçevesinde başlatılan kampanya ile biriktirdikleri harçlıklarla tekerlekli sandalye satın aldı. Kampanyayı başlatan öğrenciler, Okul Müdür Yardımcısı Hüseyin Kambir ile beraber Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner'i makamında ziyaret etti. Öğrenciler, kampanya kapsamında satın aldıkları tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi bir engelliye ulaştırılması için Kaymakam Şahiner'e teslim etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Şahiner, sandalyenin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ın tespit edeceği bir engelli vatandaşa verileceğini belirterek, öğrencileri böylesine anlamlı bir kampanyaya imza attıkları ve örnek bir davranış sergilemelerinden dolayı tebrik etti.
(ARÖ-AH-Y)

03.01.2017 12:13:32 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Aracındaki hasara bakmak isterken otobüs çarptı
YEREL

ARACINDAKİ HASARA BAKMAK İSTERKEN OTOBÜS ÇARPTI
Ereğli Belediyesi, resmi yazışmalarda &quot;15 Temmuz&quot; temalı pullar kullanacak
YEREL

EREĞLİ BELEDİYESİ, RESMİ YAZIŞMALARDA "15 TEMMUZ" TEMALI PULLAR KULLANACAK
Konya Aralık ayı ihracatı yüzde 4,3 oranında arttı
YEREL

KONYA ARALIK AYI İHRACATI YÜZDE 4,3 ORANINDA ARTTI
Altay,&quot;2017 hizmetlerin arttığı yıl olacak&quot;
YEREL

ALTAY,"2017 HİZMETLERİN ARTTIĞI YIL OLACAK"
Beyşehir'de yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı
YEREL

BEYŞEHİR'DE YENİ YILIN İLK MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
Kaymakam Erdoğan'dan Başkan Tutal'a iade-i ziyaret
YEREL

KAYMAKAM ERDOĞAN'DAN BAŞKAN TUTAL'A İADE-İ ZİYARET
Konya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KONYA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Seydişehir Belediyesi, karla mücadele raporunu açıkladı
YEREL

SEYDİŞEHİR BELEDİYESİ, KARLA MÜCADELE RAPORUNU AÇIKLADI
Özaltun'dan kar temizliği yapan ekiplere teşekkür yemeği
YEREL

ÖZALTUN'DAN KAR TEMİZLİĞİ YAPAN EKİPLERE TEŞEKKÜR YEMEĞİ
FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon
YEREL

FETÖ'NÜN ASKERİ YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON
Konya'da eğitime kar engeli
YEREL

KONYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Atiker Konyaspor'da transfer çalışmaları
YEREL

ATİKER KONYASPOR'DA TRANSFER ÇALIŞMALARI
Ereğli Belediye Başkanı Özgüven: &quot;2017 hizmet yılı olacak&quot;
YEREL

EREĞLİ BELEDİYE BAŞKANI ÖZGÜVEN: "2017 HİZMET YILI OLACAK"
NEÜ'den topluma hizmet uygulamaları
YEREL

NEÜ'DEN TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
KTO Karatay Üniversitesi spor takımları, başarıdan başarıya koşuyor
YEREL

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ SPOR TAKIMLARI, BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR
Yunak'ta yeni kimlikler verilmeye başlandı
YEREL

YUNAK'TA YENİ KİMLİKLER VERİLMEYE BAŞLANDI
Milletvekili Baloğlu'ndan Ilgın Belediyesine ziyaret
YEREL

MİLLETVEKİLİ BALOĞLU'NDAN ILGIN BELEDİYESİNE ZİYARET
KTO Başkanı Selçuk Öztürk, 2017 ekonomi beklentilerini değerlendirdi
YEREL

KTO BAŞKANI SELÇUK ÖZTÜRK, 2017 EKONOMİ BEKLENTİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ
MUBİS'e 1 yılda 3 bin 407 talep alınarak geri dönüş sağlandı
YEREL

MUBİS'E 1 YILDA 3 BİN 407 TALEP ALINARAK GERİ DÖNÜŞ SAĞLANDI
Ziya Altunyaldız, gündemi değerlendirdi
YEREL

ZİYA ALTUNYALDIZ, GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ
Meram'da 6 bin 300 sokakta kar temizleme çalışması yapılıyor
YEREL

MERAM'DA 6 BİN 300 SOKAKTA KAR TEMİZLEME ÇALIŞMASI YAPILIYOR
Seydişehir imar revizyonu bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL

SEYDİŞEHİR İMAR REVİZYONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
Beyşehir Belediyesi okul bahçelerini kardan temizledi
YEREL

BEYŞEHİR BELEDİYESİ OKUL BAHÇELERİNİ KARDAN TEMİZLEDİ