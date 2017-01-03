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Beyşehir'de öğrencilerden anlamlı kampanya



(Fotoğraflı)



Ali Rıza Önses

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ilkokul öğrencileri düzenledikleri kampanya kapsamında topladıkları parayla tekerlekli sandalye alarak, engelli birine ulaştırılmak üzere kaymakamlığa teslim etti.

Beyşehir'e bağlı Üzümlü Mahallesi'nde bulunan Üzümlü Şehit Mehmet Ümütkesmez İlkokulu öğrencileri, Dünya Engelliler Günü çerçevesinde başlatılan kampanya ile biriktirdikleri harçlıklarla tekerlekli sandalye satın aldı. Kampanyayı başlatan öğrenciler, Okul Müdür Yardımcısı Hüseyin Kambir ile beraber Beyşehir Kaymakamı Muzaffer Şahiner'i makamında ziyaret etti. Öğrenciler, kampanya kapsamında satın aldıkları tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi bir engelliye ulaştırılması için Kaymakam Şahiner'e teslim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Şahiner, sandalyenin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ın tespit edeceği bir engelli vatandaşa verileceğini belirterek, öğrencileri böylesine anlamlı bir kampanyaya imza attıkları ve örnek bir davranış sergilemelerinden dolayı tebrik etti.

(ARÖ-AH-Y)



03.01.2017 12:13:32 TSI

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