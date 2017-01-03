YEREL HABERLER / TOKAT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Niksar'da yeni kimlik kartı başvuruları

Niksar'da yeni kimlik kartı başvuruları



(Fotoğraflı)



Sedat Özata

TOKAT (İHA) - Türkiye genelinde olduğu gibi Tokat'ın Niksar ilçesinde de yeni çipli kimlik kartları için başvurular alınmaya başladı. Vatandaşlar Niksar İlçe Nüfus Müdürlüğüne giderek yeni kimlik kartı için başvuru yaptı.

Yeni kimlik kartı talebinde bulunacak vatandaşlar, biyometrik resim ile birlikte, nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belgelerden birisi ile başvurulabilecekler.

Kimlik yerine geçen fotoğraflı belgenin olmaması durumunda ise ikamet edilen mahalle-köy muhtarlığından alınacak Kimlik Kartı Talep Belgesi ile İlçe Nüfus Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerekmekte.

Öte yandan kimlik kartlarının değişim işlemi esnasında vatandaşlardan 16 lira yeni kart ücreti talep edileceği, TCKK kayıptan düzenlenmesi halinde ise 32 lira ücret ibraz edileceği bildirildi.

Yeni kimlik kartlarının 3-4 yıllık süreç içinde tüm vatandaşlara dağıtılmasının planlandığı kaydedildi.

(SÖZ-SLH-Y)



03.01.2017 12:15:01 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER