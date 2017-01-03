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Akdeniz Üniversitesi'nde Kültür ve Sanat Komisyonu kuruldu



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Akdeniz Üniversitesinde, kültür sanat etkinliklerini geliştirmek amacıyla Kültür ve Sanat Komisyonu kuruldu.

Kültür ve Sanat Komisyonu, Üniversitede farklı platformlarda yürütülen her türlü kültür, sanat ve bilimsel etkinliklere tavsiye niteliğinde görüş oluşturmak, düzenlenen etkinliklere canlılık kazandırmak yoluyla birimler ve gruplar arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedefliyor.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Akdeniz Üniversitesi'nin bilimde olduğu kadar kültür ve sanatta da söz sahibi bir üniversite olduğunu söyleyerek, "Üniversite ve kentin buluşması için sanayi, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumlarla yakın temas halindeyiz. İstediğimiz üniversite - kent buluşmasının tam anlamıyla sağlanabilmesi için sanatsal ve kültürel anlamda da çalışmalar yapmamız gerekmekte. Bu anlamda Kültür Sanat Komisyonunun varlığı bizler için çok önemli. Bu komisyon sayesinde, kültür ve sanat alanında da üniversite - kent buluşmasını sağlamayı istiyoruz" dedi.

Komisyon hakkında bilgi veren Komisyon Başkanı Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık da, Komisyonda üniversitede farklı alanlarda eğitim veren üç akademisyenin yer aldığını söyleyerek, "Sanatın her alanında emek veren, eserlerini sunan akademisyen ve öğrencilerimizin yürüttükleri çalışmaları desteklemek, duyurusunu yapmak ve kamuoyunu sanat ve kültürel varlıklarımız yardımıyla bilgilendirmek, bilinçlendirmek adına faaliyetlerde bulunmayı amaçlıyoruz" dedi.

Kültür-sanatın kurum ve toplumların yaşamındaki önemine de işaret eden Işık, kültür ve sanatın toplumsal gelişmişliğin bir aynası olduğunu ifade ederek, oluşturulan komisyonla üniversite özelinde bölgenin kültür ve sanat yaşamına önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.

(SM-



03.01.2017 12:21:09 TSI

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