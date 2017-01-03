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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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2016 yılında fitness salonlarından 5 bin 285 kadın yararlandı

03 Ocak 2017 Salı, 12:17
2016 yılında fitness salonlarından 5 bin 285 kadın yararlandı
2016 yılında fitness salonlarından 5 bin 285 kadın yararlandı

(Fotoğraflı)

Kaan Kızıl
KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'nin ücretsiz fitness salonlarına kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. 2106 yılı içerisinde 5 bin 285 kadın salonlardan yararlandı.
İzmit Belediyesi'nin 2010 yılından beri faaliyette olan spor salonlarında deneyimli eğitmenler eşliğinde kadınlar spor yapmamın keyfini yaşıyorlar. Tamamen ücretsiz ve kadınlara özel olan salonların son sistem spor aletleriyle donatıldığını söyleyen yetkililer, "Salonlarımız haftanın 7 günü hafta içi 09.00-16.00 ve 17.00-19.00 saatleri arasında hafta sonları da 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Kondisyon çalışmaları, step, aerobik ve pilates derslerinin verildiği salonda eğitimleri step aerobik ve pilates eğitmenleri veriyor" dediler.
Üç ayda bir üye yenilenmenin yapıldığını belirten yetkililer, "Salonda her yenilenmede 500 kişi alınıyor. 20'şer kişilik 7 farklı seansta verilen dersler tamamen ücretsizdir. Spor salonuna üye olmak için İzmit Belediyesi Kültür Müdürlüğü'ne kimlik fotokopileri ve başvuru formuyla birlikte şahsen müracaat edilmesi gerekiyor. Belediyemizin bu hizmetten tüm kadınlar yararlanabilir" şeklinde konuştu.
Fitness salonlarından yararlanan kadınlarda kendilerine böyle bir imkan sağladığı için Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'a teşekkür ettiler.
(KK-RFK-Y)

03.01.2017 12:21:36 TSI
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