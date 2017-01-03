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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Gördes'ten Halep'e kardeş eli uzanıyor

03 Ocak 2017 Salı, 12:18
Gördes'ten Halep'e kardeş eli uzanıyor
Gördes'ten Halep'e kardeş eli uzanıyor

(Fotoğraflı)

Recep Şener
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Gördes ilçesinde Kaymakamlık öncülüğünde Halep'e yardım kampanyası başlatıldı.
Gördes ilçesinde Kaymakamlık, Belediye, Büyükşehir, kamu daireleri, sivil toplum üyeleri, siyasi parti temsilcileri tarafından "Halep'e yardım kampanyası" için bir komisyon kuruldu.
Gördes İlçe Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin başkanlığında düzenlenen komisyon toplantısında kampanya kapsamında nakdi para yardımı, kışlık giyecekler, ayakkabı, bot, mont, battaniye ve un gibi malzemelerin kabul edilebileceği hususunda kararlar alındı.
Gördes Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin yaptığı açıklamada, "Son günlerde gördüğümüz ve hepimizin takip ettiği gibi Suriye'nin Halep şehrinde büyük bir insanlık dramı yaşandı. Büyük bir katliam söz konusu oldu ve bu katliamdan Türkiye Cumhuriyeti devletinin de katkıları ile destekleri ile açılan koridordan çıkmak sureti ile şuanda muhtaç durumunda olan yaklaşık 50 bine yakın insan şehirlerini vatanlarını terk etmek durumunda kaldı. Ağırlıkla da Türkiye sınırına yakın bölgelerine yerleştiler. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kurmuş olduğu kamplarda hayatlarını idame etmeye çalışıyorlar. Halep'te ortaya çıkan insanlık dramı neticesinde bizlerin kişisel olarak hassasiyeti olduğu gibi aynı şekilde Gördesli hemşehrilerimizden, kamu çalışanlarından, sivil toplum kuruluşlarından Halep'te yaşanan insanlık dramına sessiz kalmama adına bir destek olunması yönünde vatandaşlarımızdan, kurumlarımızdan çeşitli talepler oldu. Bizler de bu konuda Gördes Kaymakamlığı olarak öncülük etmek sureti ile buradaki tüm kurumlarımızın Gördes Belediyesi, Büyükşehir Koordinatörlüğü, diğer kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllü olarak bulunmak isteyen kişilerin katılımı ile bir yardım komitesi oluşturduk. Bu yardım komitesi toplam 15 kişiden oluşuyor. Bu geniş kapsamlı katılım sonrasında güzel bir kampanya yürütülüyor." dedi.
Kaymakam Bilgin açılmasını şöyle tamamladı: "Bir taraftan ayni yardımlar doğrudan malzeme olarak yapılmak istenen yardımlar da kabul ediliyor. Diğer taraftan da yardım toplama kanunu doğrultusunda nakdi olarak da yardımda söz konusu olabiliyor. İlçemizdeki 3 bankada açılan hesaplara bu yardımlar doğrudan banka şubesine gidilerek yapıldığı gibi 15 kişilik yardım komitemizdeki üyelerimizde bulunan yardım makbuzlarıyla doğrudan resmi ve kayıtlı olarak bu yardımlar yapılabiliyor. Ayni olarak yapılan yardımlarda ise o bölgeden aldığımız bilgiler. Öncelikli ve acil ihtiyaçlar gözetildi. Bu kapsamda şuanda orada acil olarak görünen ihtiyaçlardan un, kuru bakliyat, bebek bezi, bebek maması, konserve, kışlık mont, kaban, bot, ayakkabı, battaniye kabul ediliyor. 2. el kıyafetleri şuanda kabul edemiyoruz. Kullanılmamış ve birinci el olmasını talep ediyoruz. İnşallah toplanan yardımları 16 Ocak'a kadar toplamak sureti ile toplanan yardımları uygun kanallarla güvenilir ellerle Halep'e ulaşmasını sağlayacağız."
Kaymakamlık tarafından Halep'e nakdi yardım için Ziraat Bankası Gördes Şubesi, İş Bankası Gördes Şubesi ve Deniz Bank Gördes Şubelerine ortak hesap açıldı. Yapılan nakdi para yardımları "Ziraat Bankası IBAN: TR 190.001.000.1974.4356.0325.006-İş Bankası IBAN: TR82 0006.4000.0013.5280.4401.06-Deniz Bank IBAN: TR45.0013.4000.0137.4275.4000.01" açılan ortak hesapta toplanacak. Daha sonra toplanan nakdi ve ayni yardımlar Halep'e gönderilmek üzere Türk Kızılay'ına teslim edilecek. Halep için nakdi ve ayni yardım yapmak isteyen vatandaşlar, Gördes ilçe kaymakamlığına müracaatlarını yapabilecekler.
(RŞ-SC)

03.01.2017 12:22:26 TSI
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