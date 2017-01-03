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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Salihli'de fakülte inşaat yapım sözleşmesi imzalandı

03 Ocak 2017 Salı, 12:21
Salihli'de fakülte inşaat yapım sözleşmesi imzalandı
Salihli'de fakülte inşaat yapım sözleşmesi imzalandı

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte binasının inşaat yapım sözleşmesi imzalanarak, yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi(MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi arasında gerçekleştirilen protokolle Salihli Belediyesi'nin yapımını üstlendiği İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte binasının inşaat yapım sözleşmesi imzalandı. Başkanlık makamında düzenlenen törende, Başkan Zeki Kayda ile Tüzemenler Yapı Grubu adına Cumhur Tüzemen inşaat sözleşmesini imzaladı.

"9 ayda tamamlanacak"
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin kente her anlamda büyük değer katacağını ifade eden Belediye Başkanı Kayda "Salihli'mize hayırlı olsun. Müteahhit firmayla yaptığımız sözleşmeye göre fakülte inşaatı 270 günde tamamlanarak 2017-2018 öğretim yılında eğitime başlayacak" dedi.
Salihli'nin artık fakülteye kavuşacağını müjdeleyen Başkan Kayda, "Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü, Salihli'de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi açılması için onayı verdikten sonra gelişmeleri Salihli halkı takip ediyordu. Bugüne kadar Salihli halkı tarafından kaba inşaatı yapılmış olarak bekletilen binayı, Salihli Belediyesi Meclisinden aldığımız karar ile tamamlayacağımızı beyan etmiştik. Bugün ihale sonuçlandı. Firma 9 aylık süre içerisinde bize teslim edecek ve 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılına yetiştireceğiz. Çevre düzenlemesi ile birlikte bu binamızın yapımı Salihli'mize hayırlı olmasını diliyorum. Salihli bu bina ile birlikte fakülteye kavuşuyor. Bizim daha önce de belirttiğimiz gibi Salihli'de 5 Eylül Üniversitesi'nin kurulması için bir adım olarak düşünüyoruz. Salihli'de bir sonraki eğitim-öğretim yılında açılacak olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin Salihli'mize hayırlı olmasını diliyorum. Bu binanın fiziki yapısı, mevcut Meslek Yüksekokulu Binasından daha büyük kapalı bir alana sahip olacak. Bu binayı Temmuz sonu gibi teslim ettiğimizde inşallah, bir sonraki adım burada sağlık merkezi olan Salihli ilçemizin sağlıkla ilgili bir fakülteye kavuşması olacak. Bu konudan Celal Bayar Üniversitesi Rektörümüze de bahsetmiştik. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bir an önce fakülte binamızı teslim edeceğiz" diye konuştu.

Firmaya yer teslimi yapıldı
Sözleşmenin imzalanmasının ardından firmaya yer teslimi yapıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksek Okulunda yapılan yer teslim törenine ise Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, Tüzemenler Yapı Grubundan Cumhur Tüzemen, Salihli Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü İlkay Dilber ve Fen İşleri Müdürü Ercan Oyan katıldı.
(BA-SC)

03.01.2017 12:25:19 TSI
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