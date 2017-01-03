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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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'Yeşilyurt Gurbet Değil' projesiyle 500 aile ziyaret edildi

03 Ocak 2017 Salı, 12:25
'Yeşilyurt Gurbet Değil' projesiyle 500 aile ziyaret edildi
'Yeşilyurt Gurbet Değil' projesiyle 500 aile ziyaret edildi

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediyesinin ilçeye yeni taşınan ailelerin belediye ile iletişimlerini kuvvetlendirmek amacıyla başlattığı 'Yeşilyurt Gurbet Değil' projesinde ziyaret edilen ev sayısı 500'e ulaştı.
'Yeşilyurt Gurbet Değil' Projesiyle Yeşilyurt'ta komşuluk ilişkilerini güçlendirmenin yanı sıra, ilçeye yeni taşınan ailelere belediyenin çalışmalarını anlatmak ve ilçede ihtiyaç duyabilecekleri kurumlar ile ilgili bilgiler verilmesinin amaçlandığı belirtildi.
Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında aileler ziyaretler edilerek hediyeler veriliyor.
-Ziyaret edilen aile sayısı 500'e ulaştı
AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, beş yüzüncü ev ziyaretini birlikte gerçekleştirdiler. Zaviye Mahallesi Muallim Rıfat Bilge Sokak'taki Bilge Sitesine taşınan Emine-Alaaddin Şahin çiftinin evine giden Milletvekili Şahin ile Belediye Başkanı Polat, aile üyeleriyle sohbet ettiler.
'Yeşilyurt Gurbet Değil' projesi kapsamında gerçekleşen ziyaret nedeniyle Milletvekili Şahin ve Belediye Başkanı Polat'a teşekkürlerini sunan Alaaddin Şahin, "Milletvekilimiz ve Belediye Başkanımızı evimizde ağırladığımız için çok mutluyuz. Allah işlerini rast getirsin, memleketimize birlik beraberlik ve kardeşlik nasip etsin. Millet olarak hep birlikte hareket ederek ülkemizi dar boğazdan çıkarmak için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Böylesine güzel ziyaretler dayanışmamıza ve kardeşliğimize güç veriyor. Bu güzel proje ve düşünceden dolayı ayrıca teşekkür ederiz" diye konuştu.
"Biz büyük bir aileyiz"
Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 'Yeşilyurt Gurbet Değil' Projesinde ziyaret edilen ev sayısının beş yüze yükselmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Yeşilyurt Belediyesi olarak vatandaşların her zaman yanında olduğunu hatırlatan Başkan Polat, "Biz Yeşilyurt olarak büyük bir aileyiz. Yaptığımız, yapacağız çalışma ve projelerle bu bilinci geliştiriyoruz. Ortak paydamız Yeşilyurt'tu hep birlikte bir evin fertleri gibi sahiplenip, koruyarak geliştireceğiz. Rutin belediyecilik hizmetleri yanında farkındalık oluşturacak projelerle farkımızı ortaya koyacağız. Bugün 'Yeşilyurt Gurbet Değil' projemiz kapsamında 500. ev ziyaretini gerçekleştiriyoruz. Bu ziyaretimizde bizleri yalnız bırakmayan Milletvekilimiz Mustafa Şahin ağabeyime de çok teşekkür ediyorum. Yeşilyurt ilçemize taşınan aileleri ziyaret ederek, hem 'hoş geldiniz' diyor, hem de çam sakızı çoban armağanı hediyeler veriyoruz. İlçemize yeni taşınan ve bizi çok güzel bir ortamda misafir eden Alaaddin Şahin ile ailemizin diğer fertlerine teşekkür ediyorum" dedi.
"Bu tür projeler toplumsal dayanışmamızı kuvvetlendiriyor"
AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise, yerel yönetimlerin bu tür projeleri sayesinde toplumdaki dayanışma ve kardeşlik bağlarının daha da kuvvetli hale geldiğini söyledi.
Yeşilyurt Belediyesinin bu tür projelerini takdir ettiklerini sözlerine ekleyen Milletvekili Şahin, "Başkanımız Hacı Uğur Polat ve ekibinin kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek böylesine güzel projeleri halkla buluşturmaları hepimiz adına gurur vesilesidir. 500. ev ziyaretine ulaşan proje kapsamında Yeşilyurt İlçemize yeni taşınan aileleri ziyaret edip, hediyeler vermeleri toplumsal dayanışma açısından önem taşıyor. Bizi evinde misafir eden Alaaddin Şahin kardeşime çok teşekkür ediyorum" dedi.
Oldukça samimi bir atmosferde geçen sohbetin ardından Milletvekili Şahin ile Belediye Başkanı Polat, Şahin ailesine Yeşilyurt Belediyesi tarafından hazırlanan hediye paketi ve kayısı ikram etti.
(MT-BRN-Y)

03.01.2017 12:28:56 TSI
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