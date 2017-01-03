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Körfez'de şüpheli valiz alarmı



(Fotoğraflı)



Refik Fidan

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otobüs durağında bırakılan valiz polisi harekete geçirdi. Özel ekip tarafından açılan valiz boş çıktı.

Olay, sabah 08.30 sıralarında Körfez ilçesi Tuğrul Caddesi girişinde meydana geldi. Otobüs durağının yanındaki çöpe bırakılan valiz, vatandaşların dikkatini çekti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, caddeyi trafiğe kapattı. Olay yerine gelen Bomba İmha Uzmanı, özel kıyafeti ile şüpheli valizi kontrol etti. Yapılan incelemede valizin boş olduğu anlaşıldı.

Cadde yaklaşık yarım saat yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Polisin incelemesinin ardından cadde tekrar trafiğe açıldı.

(RFK-Y)



03.01.2017 12:30:20 TSI

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