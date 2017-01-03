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Lojistik sektörü 2017'den umutlu



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MERSİN (İHA) - Lojistik sektörü 2017'ye umutlu giriyor. 2016'da sorun olarak ortaya çıkan pek çok konunun bu yıl itibariyle olumlu yöne evrilmesi ve bunun lojistik sektörüne yansıması bekleniyor.

Mersin'de lojistik alanında faaliyet gösteren Merçağ Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Turan, 2016 yılının sektör açısından sıkıntılı geçtiğini, 2017'den umutlu olduklarını söyledi. Sektör açısından 2016'yı değerlendiren Turan, "2016 yılı başında kendini gösteren daralma, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kendisini daha da hissettirerek tüm sektörleri etkisi altına almıştır. Buna karşı hükümetimizin almış olduğu tedbirler bu olumsuz etkiyi azaltmıştır" dedi.

2016 yılı ocak ve ekim ayı dış ticaret rakamlarına göre, Türkiye'nin yaklaşık 117 milyar dolar ihracat, 163 milyar dolar ithalat yaptığını kaydeden Turan, Mersin hinterlandından yapılan ihracatın yaklaşık 6 milyar dolar, ithalatın ise 10 milyar dolar olduğunu hatırlattı. Mersinli firmaların ise 1 milyar doların üzerinde ihracat ve yine 1 milyar dolara yakın ithalat yaptığını kaydeden Turan, Mersin'de yapılan ihracat ve ithalatın taşıma ve depolama işlerinin tamamının Mersinli lojistik firmaları tarafından gerçekleştirildiğini dile getirerek, "Bu durum Mersin lojistik sektörünün önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Türkiye, 2023 hedefleri doğrultusunda lojistik sektörü için gerekli altyapı çalışmalarını hızla tamamlamalı, gündemdeki Mersin Lojistik Köyü projesi hızla hayata geçirilmelidir. Ayrıca lojistik alanındaki diğer önemli sorun olan nitelikle eleman sorunu da hızla çözülerek lojistik alanında çalışacak nitelikli eleman yetiştirme programlarının açılması gerekmektedir" diye konuştu.

(HSK-Y)



03.01.2017 12:30:47 TSI

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