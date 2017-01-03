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KOSGEB'ten 4 milyon 500 bin TL destek



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - KOSGEB Bingöl İl Müdürlüğünce 2016 yılı içerisinde KOBİ ve girişimcilere 4 milyon 554 bin 409 TL destek sağlandı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Bingöl İl Müdürü Naci Özdemir, 2016 yılı içerisinde yapılan faaliyetlere ilişkin açıklamada bulundu. KOSGEB veri tabanına kayıtlı KOBİ sayısının 2 bin 114 olduğunu belirten Özdemir, yıl içerisinde KOBİ ve girişimcilere sağlanan destek verilerini paylaştı. Özdemir, "Yıl içerisinde genel destek programı kapsamında 55 işletmeye 233 bin 684 TL, girişimcilik destek programıyla 123 işletmeye 2 milyon 89 bin 899 TL, KOBİ projesi destek programı kapsamında 7 işletmeye 122 bin 550 TL ve KOBİGEL-KOBİ gelişim destekleri kapsamında 2 işletmeye 5 bin 526 TL olmak üzere, 187 işletmeye 2 milyon 451 bin 659 TL tutarında destek sağlandı" dedi.

Yılın son döneminde 36 işletmeye 2 milyon 102 bin 750 TL tutarında faizsiz kredi desteği sağlandığını ifade eden Özdemir, yılsonunda toplam 223 işletmeye 4 milyon 554 bin 409 TL destek sağlandığını söyledi. Yıl içerisinde düzenlenen uygulamalı girişimcilik kursları hakkında da bilgi veren Özdemir, "Yıl içerisinde il, ilçe ve belde belediyeleri ile İŞKUR, MÜSİAD ve kurum içi düzenlediğimiz uygulamalı girişimcilik eğitimleriyle 745 girişimci adayına sertifika verdik" diye konuştu.

(YA-MP-Y)



03.01.2017 12:32:13 TSI

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