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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Muhtar Kent'ten geçmiş olsun ziyareti

03 Ocak 2017 Salı, 12:29
Muhtar Kent'ten geçmiş olsun ziyareti
Muhtar Kent'ten geçmiş olsun ziyareti

(Fotoğraflı)

BALIKESİR (İHA) - Coca Cola CEO'su Muhtar Kent Gömeç'te yaşanan sel felaketi sonrası Gömeç Belediyesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Belediye Başkanı Kazım Arslan ve Başkan Yardımcısı Eşref Uslu ile görüşen Muhtar Kent, yaptığı açıklamada "Bir Gömeçli olarak bu tür üzücü doğa olaylarının önüne geçmek için her türlü çalışmayı yapmak lazım. Bizlerinde üzerine düşen her ne görev olursa yapacağız" dedi. Ayrıca zarar gören vatandaşlara ve İlçeye geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
(EME)

03.01.2017 12:33:27 TSI
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