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YEREL HABERLER  / YALOVA HABERLERİ
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Yılın ilk meclisi toplandı

03 Ocak 2017 Salı, 12:30
Yılın ilk meclisi toplandı
Yılın ilk meclisi toplandı

(Fotoğraflı)

Mehmet Mercan
YALOVA (İHA) - Altınova Belediye Meclisi, yılın meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Altınova Belediyesi'nin Ocak 2017 yılı meclis toplantıları başladı. Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ın başkanlığında yapılan meclis toplantısında gündem maddeleri ele alındı. Ocak ayı meclis toplantısında gündem maddeleri görüşüldü. Meclis toplantısı eksiksiz gerçekleştirildi. Meclis üyeleri gündem maddeleri üzerinde çalışırken, komisyon kararları da toplantıda ele alındı.
(MM-MŞ)

03.01.2017 12:33:39 TSI
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