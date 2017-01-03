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Deniz Kaplumbağalarının hocası rektörlük adaylığını açıkladı



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Yakup Kaska, yapılacak rektörlük seçimleri için adaylığını açıkladı.

Denizli Pamukkale Üniversitesi Rektörlük adaylığını açıklayan Prof. Dr. Yakup Kaska, yapacağı projeler ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Denizli Gazeteciler Cemiyeti İlyas Haytan toplantı salonunda yapılan toplantıda konuşan Kaska, Denizlili olması nedeniyle memleketine planladığı projelerle hizmet etmek istediğini belirtti. Bugüne kadar 20 proje çalışması yaptığını aktaran Kaska, Türkiye'de ilk defa Deniz Kaplumbağaları Merkezi'nin kendisin tarafından kurulduğunu ifade etti. Bir dönem Dünya Deniz Kaplumbağaları Birliği Başkanlığı görevini yürüten Kaska, Denizli Kaplumbağaları Akdeniz Başkan Yardımcısı görevini yürütüyor.

Yaklaşık 15 profesörün başvuruda bulunduğu seçim, iki ay içinde yapılması bekleniyor. YÖK'ün ilk defa adaylardan projelerini liste halinde istediklerini belirten Kaska, liyakate dayalı atamalar yapacağını taahhüt ettiğini kaydetti.

Öğrencilerin konaklama sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Üniversite Konaklama Ofisi kurulacağını, bunun da kent halkı ile öğrencileri buluşturmayı hedeflediklerini belirten Kaska, "Ulusal ve uluslar arası proje hazırlamayı yönelik destek ve proje gerçekleştirenlere teşvik sistemi geliştirecektir. Üniversitemizde yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik pilot uygulamalar başlatılacak, özel sektör ve bireysel tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak projeler üretilecektir. Özellikle eğitim ve sağlık alanlarında üniversitede alt çalışma grupları oluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantı gazetecilerin sorularının ardından sona erdi.

(MT-



03.01.2017 12:35:30 TSI

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