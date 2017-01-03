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İzmit Belediyesi, Sadıklar köyündeki türbede bakım çalışması yaptı



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından Sadıklar Köyü'nde bulunan türbede bakım ve onarım çalışması yapıldı.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerin verdiği bilgiye göre, Sadıklar Köyüne hakim bir noktada bulunan ve köyün ileri gelenlerinin kabirlerinin bulunduğu rivayet edilen Sadıklar Türbesi'nin çevresinde zamanla bozulmalar oldu. Bunun üzerine belediye ekipleri, türbenin çevresindeki tel çitleri yenisiyle değiştirip, sert zeminler ve yeşil alanlarda yenileme çalışması yaptılar.

Çalışmada türbenin boyasının da yenilendiği kaydedildi. Köy sakinler, yapılan çalışma için Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.

(KK-RFK-Y)



03.01.2017 12:34:12 TSI

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