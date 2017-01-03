Salihli Kocaçeşmespor'da kaptan kadro dışı
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Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grupta Manisa'yı temsil eden 4 ekipten biri olan Salihli Kocaçeşmespor yönetimi, disiplin kuruluna sevk edilen tecrübeli file bekçisi ve aynı zamanda takım kaptanı olan 39 yaşındaki Akın Yalçınkol'u süresiz olarak kadro dışı bıraktı.
Salihli Kocaçeşmespor yönetimi tarafından süresiz kadro dışı bırakılan tecrübeli kaleci Yalçınkol, ilk yarıda oynadığı 12 maçta kalesinde sadece 5 gol görmüştü.
(BA-SC)
03.01.2017 12:38:23 TSI
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