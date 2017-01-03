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Isparta Valisi Günaydın:

- 'Okul arsası konusunda sıkıntı yaşıyoruz'



(Fotoğraflı)



Ferhat Kaya

ISPARTA (İHA) - Isparta Valisi Şehmus Günaydın, 2016 yılının değerlendirmesini yapmak üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi. 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye'nin bir çok hain saldırı yaşadığını belirten Vali Günaydın, "Milletimizin kararlılığı sayesinde hain kalkışma akamete uğratıldı. Milletimizin bu hainlere geçit vermeyeceğini tüm dünya gördü. Isparta ölçeğinde, ilimizde gerek siyasi partilerin,g erek vatandaşların, gerek sivil toplum örgütlerini ortaya koyduğu çalışma azmi takdire şayandır. Güzel birlikteliği 2017'de daha yükseğe çıkararak ilimizin sorunlarını çözmede herkes bize destek olursa ilimiz adına önemli sonuçlar elde ederiz" dedi.

Isparta'da sürücüler çok hızlı araç kullanıyor

Isparta'da trafik sıkışıklığı sorununa ilişkin açıklamada bulunan Vali Günaydın, " Isparta'da sürücüler çok hızlı araç kullanıyor. Kazaların çoğu sürat ve ışığa riayet etmemekten kaynaklı. Elbette fizik olarak eksiklik varsa bunu hep birlikte tamamlayalım. Şimdiye kadar bu konuyla ilgili taraflardan trafikte şu düzenlemeyi yapalım diye bir konu bana gelmedi. Kimin önerisi varsa getirsin. Hemen Trafik komisyonunu toplayıp kararlar alalım. Ne kadar fiziki olarak tedbir alırsanız alın. Eğer o aracı kullanan sürücü kurallara riayet etmiyorsa aldığınız tedbirlerin anlamı yok" görüşünü iletti.

Okul arsası konusunda sıkıntı yaşıyoruz

Muhtarlarla ve halk günlerinde özellikle mahallelerde okul talebi aldıklarını belirten Vali Günaydın, "Okul yapacak arsa konusunda zorluklarla karşılaşıyoruz. Biz okul yapmak istiyoruz ama arsa bulamıyoruz. Belediye Başkanımızla görüştüm. İnşallah bu konuda çözüm bulabilirsek ihtiyaç duyulan okulları inşa edeceğiz" dedi. Sağlıkta Isparta Şehir Hastanesi'nin şubat ayı ortalarında hizmete gireceğini kaydeden Vali Günaydın, "Artık Avrupa'nın Türk standartlarında hastane diyeceği bir hastanemiz var. Türkiye'de şehir hastaneleri olarak üçüncü sırada hizmete girecek hastanemiz. Sadece ilimiz adına değil bölge adına da çok önemli hizmet verecek bir hastane" açıklamasında bulundu.

Davraz'da altyapıyı yapıyoruz

Turizmle ilgili düzenlenen çalıştaydan sonra 2 bin kişilik bir ziyaretçi planlaması yapıldığını anlatan Vali Günaydın, Ankara'dan hafta sonları Türkiye'nin çeşitli illerinden destinasyon turları düzenleyen firmaları davet ettiklerini söyledi. Davraz Kayak Merkezi'nde 23 km pist uzunluğu bulunduğu aktaran Vali Günaydın " Altyapı çalışmalarını başlattık. Telesiyej ihalesini yapıyoruz. Geçen hafta insanlar kuyruktaydı. Kayak merkezini 24 saat kamerayla izliyoruz. Adam aracını götürmüş park etmiş yanında mangal yakılıyor. Güzel bir görüntü değil. Elbette vatandaş mangal yapacaksa onlar için bir ortam oluşturalım" dedi.

Kara Havacılık Okulu inşaatını 2017'de bitireceğiz

Süleyman Demirel OSB'de kamulaştırma sorunun çözüldüğünü belirten Vali Günaydın, artık yatırım yapmak isteyenler için yer bulamadım denilemeyeceğini iletti. Kara Havacılık Okulu'nda inşaatın yüzde 5'inin kaldığını Bakanlığın burada çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak okulun en kısa sürede açılacağını söyledi.



03.01.2017 12:38:57 TSI

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