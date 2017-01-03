Şehitkamil hem öğretiyor hem de spor yaptırıyor
- Kurumlar arası işbirliğiyle binlerce vatandaş eğitim görüyor
(Fotoğraflı)
GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi ve Şehitkamil Halk Eğitim Merkezinin kurumlar arası işbirliğiyle düzenlediği mesleki ve sportif kurslarda binlerce vatandaş, modern tesislerde birbirinden farklı branşlarda nitelikli eğitim görüyor.
Kurumlar arası işbirliği çerçevesinde gerçekleştirdiği başarılı projeler ve eğitim faaliyetleriyle binlerce vatandaşa farklı alanlarda hizmet sunan Şehitkamil Belediyesi, eğitime ve sportif faaliyetlere verdiği büyük desteği sürdürüyor. Şehitkamil(HEM) ile işbirliği içerisinde düzenlenen aile eğitimi programları, okuma yazma ve meslek edindirme kursları ile farklı branşlarda gerçekleştirilen sportif faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda, makamında Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ve Şehitkamil Halk Eğitim Müdürü Suna Sertrpolat'ı kabul eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kulüp başkanlığını Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı'nın yaptığı Şehitkamil Halk Eğitim Spor Kulübünde farklı branşlarda ferdi başarılar elde eden tüm sporculara eşofman takımı armağanında bulundu. Ziyaret esnasında değerlendirmelerde bulunan Fadıloğlu, eğitim camiası ile iş birliği içerisinde bir birinden önemli projelere ve sportif faaliyetlere imza attıklarını belirtti.
Mesleki ve sportif kurslara halkımızın ilgisi memnuniyet verici
Şehitkamil HEM ile işbirliği içerisinde geçekleştirdikleri eğitim faaliyetlerini değerlendiren Fadıloğlu, "Eğitim camiamız ile işbirliği içerisinde birbirinden önemli projelere ve sportif faaliyetlere imza atıyoruz. Farklı branşlarda halkımızın hizmetine açtığımız kurslar büyük ilgi görüyor. Bu gün yıl boyu sürdürdüğümüz başarılı çalışmaları ufak bir hediyeleşme merasimi ile taçlandırmak istedik. Ben eğitim camiamızın tüm değerli idarecilerini, değerli öğretmenlerimizi eğitim faaliyetleri süresince göstermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı kutluyorum"ifadelerini kullandı.
Belediyemizin spora ve sporcuya verilen destek çok büyük
Kurumlar arası işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerin değerlendirildiği ziyaret esnasında Şehitkamil Belediyesinin farklı alanlarda ve branşlarda eğitim-öğretim faaliyetlerine büyük katkı yaptığını belirten Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, "Şehitkamil Belediyemiz, faaliyet gösterdiği her alanda örnek gösterilecek, model alınacak çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu çalışmaların içerisinde belediyemizin eğitim faaliyetlerine verdiği önem ve destek memnuniyet verici. Ben tüm öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz adına başta Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, olmak üzere eğitim-öğretim faaliyetlerinin başarılı bir şekilde sürdürülmesine katkı yapan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.
Ziyaret esnasında Şehitkamil Belediyesinin kulüp sporcularına büyük bir jest yaptığını dile getiren Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdürü Suna Sertpolat, Şehitkamil Belediyesinin yıl içerisinde organize ettiği sportif organizasyonlar, spor okulu faaliyetleriyle spora ve sporcuya büyük destek verdiğini belirtti.
(BRN-Y)
03.01.2017 12:36:40 TSI
NNNN