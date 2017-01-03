03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şehitkamil hem öğretiyor hem de spor yaptırıyor

03 Ocak 2017 Salı, 12:35
Şehitkamil hem öğretiyor hem de spor yaptırıyor
Şehitkamil hem öğretiyor hem de spor yaptırıyor
- Kurumlar arası işbirliğiyle binlerce vatandaş eğitim görüyor

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil Belediyesi ve Şehitkamil Halk Eğitim Merkezinin kurumlar arası işbirliğiyle düzenlediği mesleki ve sportif kurslarda binlerce vatandaş, modern tesislerde birbirinden farklı branşlarda nitelikli eğitim görüyor.
Kurumlar arası işbirliği çerçevesinde gerçekleştirdiği başarılı projeler ve eğitim faaliyetleriyle binlerce vatandaşa farklı alanlarda hizmet sunan Şehitkamil Belediyesi, eğitime ve sportif faaliyetlere verdiği büyük desteği sürdürüyor. Şehitkamil(HEM) ile işbirliği içerisinde düzenlenen aile eğitimi programları, okuma yazma ve meslek edindirme kursları ile farklı branşlarda gerçekleştirilen sportif faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda, makamında Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı ve Şehitkamil Halk Eğitim Müdürü Suna Sertrpolat'ı kabul eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kulüp başkanlığını Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı'nın yaptığı Şehitkamil Halk Eğitim Spor Kulübünde farklı branşlarda ferdi başarılar elde eden tüm sporculara eşofman takımı armağanında bulundu. Ziyaret esnasında değerlendirmelerde bulunan Fadıloğlu, eğitim camiası ile iş birliği içerisinde bir birinden önemli projelere ve sportif faaliyetlere imza attıklarını belirtti.
Mesleki ve sportif kurslara halkımızın ilgisi memnuniyet verici
Şehitkamil HEM ile işbirliği içerisinde geçekleştirdikleri eğitim faaliyetlerini değerlendiren Fadıloğlu, "Eğitim camiamız ile işbirliği içerisinde birbirinden önemli projelere ve sportif faaliyetlere imza atıyoruz. Farklı branşlarda halkımızın hizmetine açtığımız kurslar büyük ilgi görüyor. Bu gün yıl boyu sürdürdüğümüz başarılı çalışmaları ufak bir hediyeleşme merasimi ile taçlandırmak istedik. Ben eğitim camiamızın tüm değerli idarecilerini, değerli öğretmenlerimizi eğitim faaliyetleri süresince göstermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı kutluyorum"ifadelerini kullandı.
Belediyemizin spora ve sporcuya verilen destek çok büyük
Kurumlar arası işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerin değerlendirildiği ziyaret esnasında Şehitkamil Belediyesinin farklı alanlarda ve branşlarda eğitim-öğretim faaliyetlerine büyük katkı yaptığını belirten Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, "Şehitkamil Belediyemiz, faaliyet gösterdiği her alanda örnek gösterilecek, model alınacak çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu çalışmaların içerisinde belediyemizin eğitim faaliyetlerine verdiği önem ve destek memnuniyet verici. Ben tüm öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz adına başta Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, olmak üzere eğitim-öğretim faaliyetlerinin başarılı bir şekilde sürdürülmesine katkı yapan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.
Ziyaret esnasında Şehitkamil Belediyesinin kulüp sporcularına büyük bir jest yaptığını dile getiren Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdürü Suna Sertpolat, Şehitkamil Belediyesinin yıl içerisinde organize ettiği sportif organizasyonlar, spor okulu faaliyetleriyle spora ve sporcuya büyük destek verdiğini belirtti.
(BRN-Y)

03.01.2017 12:36:40 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Güneydoğu'dan 7,8 milyar dolarlık ihracat
YEREL

GÜNEYDOĞU'DAN 7,8 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT
Gaziantep Basketbol zorlu virajda
YEREL

GAZİANTEP BASKETBOL ZORLU VİRAJDA
Çeled Uşaglar'ın gösterisi büyük beğeni topladı
YEREL

ÇELED UŞAGLAR'IN GÖSTERİSİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Gaziantep'ten 6,3 milyar dolarlık ihracat
YEREL

GAZİANTEP'TEN 6,3 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT
Gaziantep ihracatta yılı 5'inci sırada tamamladı
YEREL

GAZİANTEP İHRACATTA YILI 5'İNCİ SIRADA TAMAMLADI
Güneydoğu'nun ihracat verileri açıklandı
YEREL

GÜNEYDOĞU'NUN İHRACAT VERİLERİ AÇIKLANDI
GTB'den, Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürü Şaşmaz'a ziyaret
YEREL

GTB'DEN, GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRÜ ŞAŞMAZ'A ZİYARET
İhracatta yılın son ayında çift haneli artış
YEREL

İHRACATTA YILIN SON AYINDA ÇİFT HANELİ ARTIŞ
Şehitkamilli hanımlar atık yağ konusunda bilinçlendiriliyor
YEREL

ŞEHİTKAMİLLİ HANIMLAR ATIK YAĞ KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİLİYOR
Sanko Enerji Ceo'su Adil Tekin:
YEREL

SANKO ENERJİ CEO'SU ADİL TEKİN:
GTB'den, GTO yönetimine &quot;hayırlı olsun&quot; ziyareti
YEREL

GTB'DEN, GTO YÖNETİMİNE "HAYIRLI OLSUN" ZİYARETİ
Tarihi Yavuz Sultan Selim Cami ve Minare yeniden hizmete açıldı
YEREL

TARİHİ YAVUZ SULTAN SELİM CAMİ VE MİNARE YENİDEN HİZMETE AÇILDI
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
YEREL

GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı
YEREL

YENİ YILIN İLK MECLİS TOPLANTISI YAPILDI
GTO eski Genel Sekreteri Göçer için veda tören düzenledi
YEREL

GTO ESKİ GENEL SEKRETERİ GÖÇER İÇİN VEDA TÖREN DÜZENLEDİ
Doktor adaylarından Halepliler için kermes
YEREL

DOKTOR ADAYLARINDAN HALEPLİLER İÇİN KERMES
Araban İlçesi Karadağ Geçidinde yoğun sis
YEREL

ARABAN İLÇESİ KARADAĞ GEÇİDİNDE YOĞUN SİS
Tıp Fakültesi öğrencilerinden Halep için kermes
YEREL

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN HALEP İÇİN KERMES
Şahinbey Belediyesinden okullarda geri dönüşüm eğitimi
YEREL

ŞAHİNBEY BELEDİYESİNDEN OKULLARDA GERİ DÖNÜŞÜM EĞİTİMİ
Sosyal tesis kısa sürede tamamlandı
YEREL

SOSYAL TESİS KISA SÜREDE TAMAMLANDI
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Fatma Şahin'den 2017 yılının ilk müjdesi
YEREL

FATMA ŞAHİN'DEN 2017 YILININ İLK MÜJDESİ
Gaziantep'te yolcu midibüsü kanala düştü: 7 yaralı
YEREL

GAZİANTEP'TE YOLCU MİDİBÜSÜ KANALA DÜŞTÜ: 7 YARALI