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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Haliliye Belediyesinde Ocak ayı meclis toplantısının il oturumu yapıldı

03 Ocak 2017 Salı, 12:39
Haliliye Belediyesinde Ocak ayı meclis toplantısının il oturumu yapıldı
Haliliye Belediyesinde Ocak ayı meclis toplantısının il oturumu yapıldı
- Demirkol 2017 yılı ocak ayı meclis toplantılarının birinci birleşimine başkanlık yaptı
- Demirkol: "2017 barış huzur ve güven yılı olsun"

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, belediye meclisinin 2017 yılı ocak ayı toplantıları birinci birleşimine başkanlık yaptı. Toplantının başında 2016 yılındaki elim olaylarla ilgili konuşan Demirkol, 2017 yılının insanların barış, huzur ve güven içerisinde geçireceği bir yıl olmasını temennisinde bulundu.
Haliliye Belediye Meclisinin 2017 yılı ocak ayı olağan toplantılarının birinci birleşimi yapıldı. Açılış ve yoklamanın alınmasının ardından başlayan toplantıya başkanlık eden Başkan Fevzi Demirkol, 2016 yılında ülkece yaşanılan olaylara değindi. 2016 yılının unutulmayacak en büyük olaylarından biri olan 15 Temmuz darbe girişimini ele alan Demirkol, aziz milletin bir kez daha Çanakkale'deki ecdadın torunu olduğunu gösterdiği yorumunu yaptı. Demirkol, "2017 yılının ilk meclis toplantısındayız. 2016 yılında yaşanan olumsuz olayların, 2016 yılında yaşanan 15 Temmuz darbe teşebbüsünün ve daha sonrasında ülkemizi işgal hareketine dönüştürecek teşebbüsün bir daha ülkemizde kıyamete kadar yaşanmamasını niyaz ediyoruz. Bu arada 15 Temmuz sonrasında Türkiye'nin 81 ilinde ve yurt dışında ülkemize gönül bağıyla, bağlı olan çeşitli ülkelerin, çeşitli şehirlerinde şahlanışlar olmuştur. Aziz milletimiz bu hususta Çanakkale'deki ecdadın torunu olduğunu bir kez daha göstermiştir. Kentimiz Şanlıurfa'da, geçmişte nasıl Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunu gerçekleştirmişse, yine aynı şekilde Şanlıurfa'daki ecdadın torunları olduğunu bir kez daha göstermiştir. Şanlıurfa'nın bir özelliği vardır, kendi kendini kurtaran şehirdir. Bu nedenle aziz milletimize teşekkür ediyorum. Aziz milletimiz kendine yakışanı yapmıştır" dedi.
"Adları değişse de gayeleri aynıydı"
Fevzi Demirkol, konuşmasının devamında yaşanan terör olaylarına da vurgu yaptı. "Terör örgütlerinin adları değişse de gayeleri aynıydı" diyen Demirkol, konuşmasının devamında, "2016 yılı içerisinde ve geçmiş yıllarda adları değişse de gayeleri aynı olan kardeşliğimize, insan haklarına ve insan yaşamına kast eden çeşitli hain terör saldırılar, teşebbüsler olmuştur. Bu teşebbüslerin bir kısmı emniyet güçlerimizin basiretli yönetimiyle önlenmiştir. Bir kısmı da maalesef gerçekleşmiştir. Bunların hepsi insanlığa kast eden, insan hayatına kast eden, ülkemizin huzuruna, ülkemizin barışına ve milli birlik ve bütünlüğümüze kast eden hain teşebbüslerdir. İnşallah 2017 yılı içerisinde Türkiye'de barışın, huzurun, kardeşliğin ve en mühimi ortakça yaşama arzumuzun ön plana çıkmasını, 2017 yılının şehitlerin, insan hayatını kaybetmenin ve vatandaşlarımızın herhangi bir şekilde hayatına son verilecek davranışların hiçbirinin olmamasını canı gönülden Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz" şeklinde konuştu.
Meclis üyelerine teşekkür etti
Fevzi Demirkol, konuşmasının son bölümünde ise yardımlaşma ve kardeşlik duygularını pekiştirmek amacıyla gayretler gösteren Haliliye Belediye Meclis üyelerine teşekkür etti. Demirkol, "Ayrıca, şehitliğin ölümsüzlük olduğuna inanan bir millet olarak hiç kimsenin aziz milletimizi ölümle korkutamayacağını bir kez daha bilinmesini, bunu gelecekteki nesillerimize de aktarmamızı yüce meclisimize arz ediyorum. 2017, inşallah insanların barış, huzur, güven içerisinde geleceğe umutla baktığı bir yıl olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle yüce meclisimize geçmişte yapmış olduğu, eşine ender rastlanan insanlık örneği tüm yardımlaşma ve kardeşlik duygularında, bu çabalarında göstermiş oldukları gayretleri için insan üstü emek sarf ettikleri için tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Demirkol'un konuşmasının ardından toplantı, önergelerin gündeme alınmasıyla ilgili oylamaların yapılmasıyla tamamlandı.
(BB-BRN-Y)

03.01.2017 12:42:57 TSI
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