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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Tokat'tan Aladağ'a yardım eli

03 Ocak 2017 Salı, 12:40
Tokat'tan Aladağ'a yardım eli
Tokat'tan Aladağ'a yardım eli

(Fotoğraflı)

Nurhan İçmez
TOKAT (İHA) - Tokat'ta öğrencilerinin desteğiyle toplanan giyecek, kırtasiye malzemesi, oyuncak ve kitaplardan oluşan yardım paketleri Adana'nın Aladağ ilçesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere gönderildi.
Tokat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan ve 12 öğrencinin hayatını kaybettiği yurt yangının ardından yardım kampanyası düzenledi. Okulun bu anlamlı destek projesine Tokat'ta yeni kurulan ve başkanlığını İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu'nun eşi Leman Topaloğlu'nun yaptığı, Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği (PEKAY) derneği öncü oldu. Topaloğlu, okul çağındaki ihtiyaç sahibi öğrenciler için başlatılan yardım kampanyasına destek verenlere teşekkür ederek, "Adana Aladağ için yola çıkmıştık. Toplanan yardımların bir kısmını Aladağ'a gönderiyoruz. Tokat'taki çalışmalarımız devam edecek olup, Tokatlı vatandaşlarımızdan, yardım kampanyalarımıza desteklerini bekliyoruz. Adana Emniyeti Toplum Destekli Şube Müdürlüğü personeli hediyelerimizi Aladağ'daki öğrencilerimize teslim edecek. Adana Emniyet Müdürümüzün eşi Fatma Ak ile irtibat halindeyiz, yardım paketlerini bekliyorlar" dedi.
Tokat PEKAY olarak, ihtiyaç sahibi okul ve öğrencileri ziyaret edeceklerini ifade eden Topaloğlu, amaçlarının öğrencilerin yanlarında olmak ve gönüllerini kazanmak olduğunu belirterek, "Ayrıca bu çalışmamızda bizlere yardımcı olan Milli Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürümüz Bekir Korkat, okul öğretmenlerinden aynı zamanda PEKAY üyelerimizden Yasemin Akgün'e destek ve yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Vatanımıza milletimize hayırlı evlatlar yetişmesine vesile olabilirsek ne mutlu bize" diye konuştu.
(Nİ-SLH-Y)

03.01.2017 12:44:40 TSI
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