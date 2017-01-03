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Başbakan'ın hizmete açması beklenen hastanede sona doğru



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İZMİR (İHA) - İzmir'in Torbalı ilçesindeki devlet hastanesinde, çevre düzenlemesi ve alt yapı çalışmalarında sona gelinirken, hastanenin Mart ayında Başbakan Binali Yıldırım tarafından hizmete açılması bekleniyor.

Torbalı ilçesinde, merakla beklenen 70 dönümlük arsa üzerinde inşa edilen 250 yatak kapasiteli modern devlet hastanesinde çalışmalar hızla devam ediyor. İzmir-Aydın Kara yolu üzerindeki orman fidanlığının hemen bitişiğindeki hastanede, çevre düzenleme ile sel ve baskınlara karşı alt yapı çalışmaları da yapılırken, bu çalışmalarda da sona gelindi. Kısa bir süre içerisinde tamamlanması planlanan hastanenin ise Başbakan Binali Yıldırım tarafından Mart ayında açılışının yapılması bekleniyor. Öte yandan, Torbalı Belediye Başkan Adnan Yaşar da hastanedeki çalışmaları yakından takip ediyor.

Bölgenin yoğun yağış aldığını, konumu itibariyle hastanenin olası risklere karşı şimdiden altyapısını sağlam hale getirildiğini ifade eden Başkan Görmez, "İnşaatın her aşamasını yakından izliyorum. Hastaneyi gördükçe, çalışmaları izledikçe motivasyonum daha da artıyor. Açılacak günü heyecanla bekliyorum" dedi.

Adnan Yaşar Görmez, yaklaşık 50 yıldan beri kullanımda olan mevcut Torbalı Devlet Hastanesinin 180 bin nüfuslu ilçenin ihtiyacını karşılayamadığını belirterek, "Torbalı çok hızlı gelişen, büyüyen bir ilçemiz. İZBAN'nın Torbalı seferlerinin başlamasıyla merkez ilçe olduk. Bu nedenle; sağlık, eğitim, ulaşım, tarım, sanayi gibi ilçemizin önceliklerine odaklandık. Merkezi hükümetimizle sağladığımız sağlıklı ilişkiler sayesinde uygulanabilirliği yüksek onlarca projenin ilçemizde hayata geçmesine katkı sağladık. Bu sayede SGK binamızı tamamladık. Fetrek Çayında 100 yıllık bir temizlik yaptık. Proje halen devam ediyor. Sadece tahsis yoluyla ilçemize 483 bin metrekarelik çok değerli alanlar kazandırdık. Belediyemizce tamamlaman Huzur Evini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına devrini sağladık. 25 dolayında okulun inşaatı devam ediyor yada proje aşamasında. Torbalı kamu yatırımlarında altın dönemini yaşıyor. Sanayide olduğu gibi konut sektörünün ilçemize olan yoğun ilgisinin temelinde burada yaşam kalitesiyle birlikte iş olanaklarının artması yatıyor. Devlet hastanesi sağlık alanında önemli bir eksikliği giderecektir" şeklinde konuştu.

(HG-Y)



03.01.2017 12:45:16 TSI

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