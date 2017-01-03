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Hınıs'ta 1 kişi devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı



ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Hınıs ilçesinde, sosyal paylaşım sitesinden terör örgütü propagandası yaptığı ve devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, S.B'nin sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımlarda devlet büyüklerine hakaret ve terör örgütü propagandası içerikli paylaşımlar yaptığı belirlendi. Gözaltına alınan S.B., İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek, hakkında tahkikat başlatıldı.

(ERZ-AA-Y)



03.01.2017 12:43:54 TSI

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