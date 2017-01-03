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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Toroslar'da kurtuluş coşkusu

03 Ocak 2017 Salı, 12:45
Toroslar'da kurtuluş coşkusu
Toroslar'da kurtuluş coşkusu
- Toroslar Belediyesi'nin düzenlediği 3 Ocak Zafer Yürüyüşü'ne katılan yüzlerce Mersinli kurtuluş coşkusu yaşadı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi tarafından Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlamaları kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlenen 3 Ocak Zafer Yürüyüşü'ne katılan Mersinliler, kurtuluş coşkusu yaşadı. Yürüyüş, belediye binası önünden başlayıp Kuvayi Milliye Anıtı'nda son buldu.
Mersin Valiliği, Toroslar Belediyesi'nin Zafer Yürüyüşü'ne bu yıl Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında güvenlik gerekçesi ile izin vermedi. Bunun üzerine Toroslar Belediyesi önünde toplanan Mersinliler, ellerinde Türk Bayrakları ile Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna eşliğinde belediye önünden Kuvayi Milliye Anıtı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz da katıldı. Başkan Tuna'nın anıta bir çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Anıt önünde bir konuşma yapan Başkan Tuna, 2005 yılında başlatılan Zafer Yürüyüşü'nün Kurtuluş Bayramı'nı protokol bayramı olmaktan çıkararak, halkın bayramına sahip çıktığı bir konuma getirdiğini söyledi. Bu yıl özellikle 15 Temmuz sürecinden sonra başlayan OHAL ve güvenlik tedbirleri gerekçesiyle Mersin Valiliği tarafından yürüyüşe izin verilmediğini kaydeden Tuna, "Bu millet tarihi değerlerine 3 Ocak'ına sahip çıkma yönünde saatin 07.00'sinden beri buraya toplanmış. Hiç olmazsa kısa metrajlıda olsa belediye binasından Kuvayi Milliye Anıtı'na kadar bu toprakları vatan yapan atalarımıza duyduğumuz minneti göstermek adına yürümek istedik. Mekanları cennet olsun. Onlar olmasaydı, Yüce Allah'ın yardımı olmasaydı bugün buralarda hür ve bağımsız olarak ay yıldızlı bayrağımız altında maalesef olamayacaktık" dedi.
Tarihini bilmeyenlerin coğrafyasını başkalarının çizdiğini vurgulayan Tuna, "Anadolu coğrafyasında dün yaşamak zordu, bugün de zor, yarınlarda daha da zor olacak. Bu toprakların kolay vatan olmadığını genç neslin belleklerine kazımamız lazım. Kolay elde edilen hiçbir şeyin bir anlamı olmaz. Bu toprakların nasıl kazanıldığını gençlere aktarmamız lazım. Biz bu yürüyüşü neden organize ediyoruz ve neden Toroslar'dan denize doğru yürüyoruz? Çünkü Mersin'in kurtuluşu Arslanköy'den Efrenk Müfrezesi'nin koordine olmasıyla adeta bir hilal şeklinde şehrin coğrafyası kavranarak burada düşman daraltılmış ve yurt işgalinden men edilmiştir. Onun için bu yürüyüşün anlamı çok büyüktür" diye konuştu.
"Önce ülkem ve milletim" diyen bir anlayışa mensup olduklarının altını çizen Tuna, devletin işini zorlaştıran değil kolaylaştıran bir duruş sergilediklerini ifade ederek, bu yıl özellikle OHAL nedeniyle kesintiye uğrayan yürüyüşün bundan sonraki yıllarda yine coşkuyla devam edeceğini söyledi. Tuna, "Yürüyüşümüz bugün bir kesintiye uğradı ama milleti yaşat ki, devlet yaşasın. Biz her zaman güvenlik güçlerimizin ve devletin her noktasında zora düştüğünde her şey bir yana önce ülkem ve milletim diyen bir anlayışa mensup insanlarız. Onun için devletin işini zorlaştıran değil kolaylaştıran, ona destek olan yanıyla duruşumuz net ve omurgalıdır. Bu yıl böyle oldu, hepinizden özür diliyoruz. İnşallah bundan sonraki 3 Ocaklarda yine yıllardır verdiğiniz birlik ve beraberlik karesi hep devam edecektir" ifadelerini kullandı.
Başkan Tuna'nın konuşmasının ardından vatandaşlar belediye binasına doğru yürüyerek dağıldı.
(KYM-Y)

03.01.2017 12:48:24 TSI
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