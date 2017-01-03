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Türk Kadınlar Birliği Eskişehir'de

- Kadına yönelik şiddetin son bulması için geliştirilen projeyi tanıttılar



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Türk Kadınlar Birliği üyeleri, Eskişehir'de bir araya gelerek, "Tutunduklarımız; İstanbul Sözleşmesi" projesinin tanıtımını yaptılar.

Türkiye'de 92 yıldır faaliyet gösteren Türk Kadınlar Birliği, yeni projelerinin tanıtımını yaptılar. Basın mensupları ile bir araya gelinen toplantıya Proje Lideri Sevna Somuncuoğlu, Proje Koordinatörü Pınar Çetinkaya, Saha ve Basın Koordinatörü Müge Sunal, Türk Kadınları Birliği Genel Saymanı Fikriye Evin ve Türk Kadınlar Birliği Eskişehir Şube Başkanı Ayşegül Ünügür katıldı. Diğer illerden gelecek olan üyelerle birlikte atölye ve eğitim toplantıları Eskişehir'de devam edecek.

Proje Koordinatörü Pınar Çetinkaya, projenin eğitimler ve toplantıları içerdiğini söyledi. İstanbul Sözleşmesinin önemine dair farkındalıklar oluşturmayı hedeflediklerini belirten Çetinkaya, "2011'de İstanbul'da imzaya açılmış olan, 'Kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi' 1 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşme, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ile ilgili temel ve hukuki güvence özelliği taşıyan en önemli uluslararası belgelerden biridir. Kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali ve ayrımcılık olduğu, bu sözleşme de özellikle vurgulanmaktadır. Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 90. maddesine göre taraf olunan uluslararası sözleşme hükümleri, kanun hükmündedir. Anayasanın bu maddesine tutunarak; Birleşmiş Milletler Kadınlara Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW)'ın yıllardır Sivil Toplum Yürütme Kurulu Sekreteryası'nı sürdüren Türk Kadınlar Birliği olarak, İstanbul Sözleşmesi'nin de bize sağladığı güvencenin bilinmesi, yaygınlaştırılması ve kullanılmasının sağlanması konusunda kendimizi sorumlu hissettik ve 'Kadına yönelik şiddet, eşitsiz güç ilişkilerinden kaynaklanmaktadır' sloganıyla projemizi hazırladık" dedi.

Projenin genel hedeflerinden de söz eden Çetinkaya, sözlerini şu şekilde tamamladı;

"Projemiz bölgesel merkez seçilen 7 ilde 105 kadın örgütüne ve kamu kurumlarına yönelik eğitimler ve toplantıları içermektedir. Projemizin genel hedefi, hak temelli kadın örgütlerinin; İstanbul Sözleşmesi'ne dair gerekli bilgileri öğrenerek güçlenmelerini sağlamak ve kadına yönelik şiddeti ortadan kaldırmak için toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması zorunluluğu kapsamında, her aşamada lobi ve savunuculuk becerilerini arttırmaktır. Projemizin özel hedefi; kadın örgütlerinin yanında hizmet sağlayıcıların, kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin İstanbul Sözleşmesi'nin önemine dair farkındalıklarının artmasıdır."

(MSY-MET-Y)



03.01.2017 12:48:55 TSI

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