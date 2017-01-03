Polisten öğrencilere ayakkabı
(Fotoğraflı)
MERSİN (İHA) - Mersin'de emniyet personeli tarafından ihtiyaç sahibi 14 öğrenciyle ayakkabı hediye edildi.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, merkez Akdeniz ilçesinde bulunan Şevket Sümer Mahallesi'ndeki Hatice Uluğ İlkokulu'nu ziyaret etti. Emniyet mensupları, okul idaresi tarafından daha önce belirlenen ihtiyaç sahibi 14 öğrenciye, yanlarında getirdikleri ayakkabıları hediye etti. Yeni ayakkabılarına giyen öğrenciler, büyük bir mutluluk yaşarken, polislere teşekkür ettiler.
(HSK-Y)
03.01.2017 12:49:52 TSI
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