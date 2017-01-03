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67 Burda'dan okullara destek



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - 2016-2017 eğitim-öğretim yılı ile birlikte 67 Burda AVM' den örnek davranış.

67 Burda Alışveriş Merkezi yeni bir sosyal sorumluluk projesine daha destek verdi. Zonguldak çevresinde bulunan Atatürk İlkokulu, Kargalar köyü, Cengiz Topel, Vali Tevfik Başar ilk ve ortaokulları kapsamında yaklaşık 80 kişilik resim kursu için resim defteri, sulu boya, guaj boya, kuru boya ve kırtasiye malzemeleri ile destek verdi. Bu kursta pastel ve sulu boya teknikleri, mekan çizimleri ile çocukların sosyalleşmesi, yeteneklerini ön plana çıkarabilmeleri amaç edinilerek başlanılmış olan bu sosyal sorumluluk projesine katkı sağlandı. Gerçekleştirilen bu eğitimde yapılan çalışmalar, 67 Burda Alışveriş Merkezinde yapılacak sergide ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

(SÖ-SÖ-Y)



03.01.2017 12:53:15 TSI

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