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Büyükşehir'de Kocasinan Zirvesi



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KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in 2017 yılını planlamak için ilçe belediye başkanlarıyla yapmış olduğu yatırım toplantıları Kocasinan Belediyesi ile devam etti. Başkan Çelik, ilçe belediye başkanlarıyla yapılan toplantıların hemen ardından ilçelere yapılacak olan yatırımları planlayarak, proje çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan toplantıda Kocasinan Belediyesi'nin 2017 yılında yapacağı hizmet ve yatırımlar ile Büyükşehir Belediyesi'nden talep edilen projeler ele alındı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 2017 hizmet yılı içinde ilçelere yapılacak yatırımlarla ilgili tüm ilçe belediye başkanlarının görüşlerine başvurduklarını belirterek, "Bu kez de Kocasinan Belediyesi'nin 2017 yılında yapacağı yatırımları ve Büyükşehir Belediyesi'nden talep ettikleri projeleri inceledik. Yapacağımız değerlendirmeler sonucu Kocasinan'a nasıl katkı vereceğimizi belirleyeceğiz ve üstleneceğimiz projelere bir an önce başlayacağız" dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da 2016 yılında planlanan işleri tamamladıklarını belirtti ve elbirliği ile 2017 yılında da planlanan yatırımları hayata geçireceklerine inancını dile getirdi. Başkan Çolakbayrakdar, Büyükşehir Belediyesi'ne vermiş olduğu destekler nedeniyle teşekkür etti.

(AÖ-Y)



03.01.2017 12:54:06 TSI

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