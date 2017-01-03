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Eskişehirli genç yönetmenler ESAB'da



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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de yetişen genç yönetmenler, Eskişehir Emirdağ Kültür ve Sanat Derneği'nde (ESAB) bir araya gelerek yapacakları projeler hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Eskişehir'de yetişen genç yönetmenler, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi Cemal Çıldır ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencisi Egemen Özcan, ESAB'da bir araya gelerek, yapacakları projelerle ilgili dernek yetkilileriyle görüş alışverişinde bulundular.

ESAB Başkanı Ahmet Urfalı'nın ev sahipliğinde, dernek binasında gerçekleşen görüşmede, genç yönetmenler Cemal Çıldır ve Egemen Özcan yeni senaryolar ve çekimler hakkında düşüncelerini açıkladılar. Dernek Başkanı Ahmet Urfalı, ''Eskişehir'imizin genç yönetmenleri, çok önemli projelere imza atarak gelecek hakkında ümitlerimizi artırmaktadırlar. İlerleyen zamanlarda çok önemli işler yapacaklarına inancımız sonsuzdur. Yapacağımız ortak yapımlarla Eskişehir'de sinema sanatına katkı sağlayacağız'' dedi.

Cemal Çıldır, daha önce yönetmenliği yaptığı 'Fırtına', 'Ünsiyet' ve 'Teröre Hayır' kısa metrajlı filmlerle Eskişehir'de adını duyurarak yoğun bir ilgi görmüştü. Egemen Özcan da, Eskişehir'de gösterime girmeyen pek çok kısa metrajlı filmler yönetmiş, yakın zamanlarda yayımlanan 'Milli Mücadele'de Emirdağ" Belgeseli'nin kurgusunu yapmıştı.

(İHA-MET-Y)



03.01.2017 12:54:21 TSI

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