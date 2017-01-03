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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Başkan Çetin, şehit aileleriyle buluştu

03 Ocak 2017 Salı, 12:53
Başkan Çetin, şehit aileleriyle buluştu
Başkan Çetin, şehit aileleriyle buluştu
- Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin:
- "Analar artık ağlamasın, ocaklar sönmesin"

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Şehit haberlerinin gelmediği, anaların yüreğinin yanmadığı, ocaklara ateş düşmediği bir Türkiye'yi özlüyoruz" dedi.
Başkan Çetin, Şehit Aileleri Malülleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nde şehit yakınlarıyla buluştu. Şehit yakınlarının her daim yanında olduklarını bundan sonra da olacaklarını belirten Çetin, "Emin olun sizlerle olmak beni çok mutlu ediyor. Bizler sizleri daha ilk tanıdığımız gün söyledik. Şehit ailelerimizin her daim yanında olacağımızın sözünü verdik. Şehit ailelerimizin her zaman emrinde olup üzerimize düşen ne varsa yerine getireceğiz. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da, şehit yakınlarımızın yanında ve emrinde olacağız" şeklinde konuştu.
2016 yılının kayıplar ve acılarla dolu bir yıl olduğunu hatırlatan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, şöyle devam etti:
"2016 yılı çok büyük acılarla geride kaldı. Keşke sizlerin sayısına başkaları eklenmeseydi ama artık yetişemez olduk şehit cenazelerine. Onların acılı günlerinde hep yanında olduk. Ama artık bu acılar yaşansın istemiyoruz. Bu cennet vatanda gencecik fidanlarımız şehit olup gidiyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Laz'ı, Çerkez'i bizler bütün olmuşuz. Bizler biriz, beraberiz. Sizler evlat acısı, kardeş acısı yaşamış insanlarsınız. Allah bir daha kimseye yaşatmasın sizin yaşadığınız bu duyguları. Ülkemizin içinde bulunduğu çatışma ortamından kurtulup, barış ve kardeşlik içinde yaşamamız tek temennimiz. Dilerim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Yurtta barış, dünyada barış' hakim olsun. Şehit haberlerinin gelmediği, anaların yüreğinin yanmadığı, ocaklara ateş düşmediği bir Türkiye'yi özlüyoruz."
(ELF-Y)

03.01.2017 12:56:41 TSI
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