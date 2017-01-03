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Denizli'de yeni kimlik kartlarına ilk gün 698 kişi başvurdu



DENİZLİ (İHA) - Denizli'de mevcut mavi ve pembe nüfus cüzdanların yerine geçecek olan yeni kimlik kartlarına ilk günde 698 kişi başvurdu.

1976 yılından beri kullanılmakta olan mevcut mavi ve pembe nüfus cüzdanlarının yerine geçecek olan yeni kimlik kartının başvuruları 2 Ocak tarihi itibariyle Denizli il genelinde de alınmaya başlandı. Başvuruların ilk günün de Merkezefendi ilçesinden 178, Pamukkale ilçesinden 125 olmak üzere Denizli'den toplam 698 kişi yeni kimlik kartlarına sahip olmak için nüfus müdürlüklerine müracaat etti.



Başvuru yapmak için

İlk defa kimlik kartı başvurusu yapacakların, nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belgelerden biri ile son altı ay içerisinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf getirmeleri gerekiyor.

T.C. Kimlik Kartı başvurusu alınan vatandaşların kimlik bilgileri, biyometrik verileri olan parmak ve avuç içi izleri sistem üzerinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderiliyor. Daha sonra basımı yapılan T.C. Kimlik Kartı, yurt içinde kişinin başvuru sırasında bildirdiği adrese PTT Kargo aracılığıyla gönderiliyor.



Fiyatlar

Vatandaşlar, yeni doğum nedeni ve mevcut kimlikleri değiştirme bedeli olarak 16 TL, kayıp ettikleri takdirde ise 32 TL ödeyecek. Yeni doğumlarda yurt içinde 30 gün, yurt dışında 60 gün içinde başvuru yapılması durumunda ise herhangi bir bedel alınmayacak.

(SM-



03.01.2017 12:59:06 TSI

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