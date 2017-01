YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. CHP'li Şehit ve Gaziler Komisyonu üyelerinden Şehit ve Gaziler Derneği'ne ziyaret

ESKİŞEHİR (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir İl Şehit ve Gaziler Komisyonu üyeleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Hacı Şahin'i makamında ziyaret ettiler.

Dernek Başkanı Hacı Şahin, kapılarının herkese açık olduğunu, CHP Eskişehir İl Şehit ve Gaziler Komisyonun ziyaretinden dolayı memnun olduklarını söyledi. Şahin, "Şehit ve gazilerimiz ile ilgili çıkan kanunları anında üyelerimize mesaj yolu ile bilgilendiriyoruz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin, aile yakınlarının düğünlerinde, gezilerinde, cenazelerinde her zaman dernek olarak yanlarında bulunuyoruz ve iştirak ediyoruz. Şehit ailelerimizin, gazilerimizin özlük haklarının iyileştirilmesi için, genel merkezimiz ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisine önergeler sunuyoruz'' dedi.

Komisyonu üyeleri de, ziyaretten duydukları memnuniyeti belirtip "Tüm şehit ailelerinin acılarını yürekten paylaşıyoruz ve gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. CHP olarak, şehit ailelerinin ve gazilerinin her zaman yanında olduk ve yanında olacağız. Her zaman sizlere destek veriyoruz, gönlümüz sizinle beraber'' dediler.

03.01.2017

