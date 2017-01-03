CHP'li Şehit ve Gaziler Komisyonu üyelerinden Şehit ve Gaziler Derneği'ne ziyaret
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ESKİŞEHİR (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir İl Şehit ve Gaziler Komisyonu üyeleri, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Hacı Şahin'i makamında ziyaret ettiler.
Dernek Başkanı Hacı Şahin, kapılarının herkese açık olduğunu, CHP Eskişehir İl Şehit ve Gaziler Komisyonun ziyaretinden dolayı memnun olduklarını söyledi. Şahin, "Şehit ve gazilerimiz ile ilgili çıkan kanunları anında üyelerimize mesaj yolu ile bilgilendiriyoruz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin, aile yakınlarının düğünlerinde, gezilerinde, cenazelerinde her zaman dernek olarak yanlarında bulunuyoruz ve iştirak ediyoruz. Şehit ailelerimizin, gazilerimizin özlük haklarının iyileştirilmesi için, genel merkezimiz ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisine önergeler sunuyoruz'' dedi.
Komisyonu üyeleri de, ziyaretten duydukları memnuniyeti belirtip "Tüm şehit ailelerinin acılarını yürekten paylaşıyoruz ve gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. CHP olarak, şehit ailelerinin ve gazilerinin her zaman yanında olduk ve yanında olacağız. Her zaman sizlere destek veriyoruz, gönlümüz sizinle beraber'' dediler.
(İHA-MET-Y)
03.01.2017 12:58:09 TSI
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