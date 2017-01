YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Özakcan, verdiği sözü yerine getirdi

Başkan Özakcan, verdiği sözü yerine getirdi



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, yılbaşı gecesi ziyaret ettiği evde yatağa bağımlı halde yaşamını sürdüren Saadet Çifci için verdiği sözü yerine getirdi.

Mütevazi kişiliği ile halktan büyük takdir toplayan, halk tarafından 'Efeler'in Mesut Abisi' diye adlandırılan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan yılbaşı gecesini de Çayyüzü Mahallesi'nde geçirdi. Çayyüzü Mahallesi'nde Atalay ve Aysel Özcan çiftinin evine konuk olan Başkan Özakcan yeni yılı Özcan ailesi ve komşuları ile birlikte karşıladı. Başkan Özakcan ziyareti sırasında evin alt katında yaşamını yatağa bağımlı halde sürdüren Atalay Özcan'ın anneannesi Saadet Çifci'yi de ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Vücudunun hiç bir yeri tutmayan ve konuşamayan Saadet nine için Özcan ailesi Özakcan'dan tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Başkan Özakcan, ailenin yanında ilgili personelini arayarak Pazartesi günü gereğinin yapılması talimatını verdi.



Başkan Özakcan'ın talimatı üzerine belediye ekipleri dün gerekli işlemleri tamamlayarak Çayyüzü Mahallesi'nin yolunu tuttu. Çayyüzü Mahalle Muhtarı Turhan Kurt ile birlikte Saadet nineyi ziyaret edip, Özakcan'ın selamını ileten Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şükrü Söylevci, Saadet Çifci kızı Hatice Özcan'a tekerlekli sandalyeyi teslim etti. Sandalyesinin gelmesiyle birlikte bağımlı olduğu yataktan kurtularak özgürlüğüne kavuşan Saadet nine, yakınları sayesinde istediği her yere rahatça gidip gelebilecek.

Desteklerinden dolayı Başkan Özakcan'a teşekkür eden Aysel Özcan, "Başkanımız yılbaşı gecesi söz verdi, 2 gün sonra da sözünü yerine getirdi. Kendisi her zaman olduğu gibi bugün de ağabeyliğini gösterdi. Annem artık bağımlı olduğu yataktan kurtuldu, onu dışarıya çıkartıp mahallede gezdirebileceğiz. Hasret kaldığı güneşin yüzünü görebilecek. Allah başkanımızın çalışmalarında kolaylıklar nasip etsin" diye konuştu.

03.01.2017 13:00:06 TSI

