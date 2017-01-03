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Başkan Çelikcan, muhtarlarla buluştu

- Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan:

- "Hainlere fırsat vermeyeceğiz"



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ADANA (İHA) - Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, ülkemizin zor bir süreçten geçtiğini hatırlatarak, "Bizi birbirimize düşürmek isteyen hainlere asla fırsat vermeyeceğiz" dedi.

Başkaün Çelikcan, Pekmezli, Denizkuyusu, Yerdelen, Irmakbaşı, Karaahmetli, Gümüşyazı, Sakızlı, Cine, Hacı Ali, Çağırkanlı, Kadıköy, Yeniköy, Cırık, Beyköy ve Yenice mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Çelikcan, mahalleler arasında ayrım yapmadıklarını, bütün mahallelere eşit davrandıklarını belirtti.

Ülkemizin zor bir süreçten geçtiğini hatırlatarak birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Çelikcan "Türkiye büyüdükçe, geliştikçe düşmanları da çoğalıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dile getirdiği gibi ülke olarak yeni bir 'İstiklal Mücadelesi' döneminden geçiyoruz. Şimdi daha fazla birlik olma zamanı. Hepimiz farklı renklerimizle bir bütünü oluşturuyoruz. Bizi birbirimize düşürmek isteyen hainlere asla fırsat vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Muhtarlarla bundan sonra da sık sık bir araya gelerek mahallelerindeki eksikliklerin giderilmesi için çalışacaklarını dile getiren Başkan Mahmut Çelikcan, "Hiç bir zaman oy kaygısıyla hareket etmedik. Hiç bir mahallemizi diğerinden ayrı tutmadık. Hizmet planlamasını yaparken vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu hizmetlere öncelik verdik" dedi.

Başkan yardımcıları ve daire müdürlerinin de katılarak kendileri ile ilgili alanlarda yapılacak işleri not aldıkları toplantıda bu tür buluşmaların sorunların giderilmesi açısından oldukça verimli olduğunu belirten mahalle muhtarları Başkan Mahmut Çelikcan'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.

(ELF-Y)



03.01.2017 13:02:37 TSI

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