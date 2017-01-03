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Tarhan: "Acının biri bitmeden diğerini yaşar hale geldik"



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MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, 2017'nin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 2016'nın son günlerinde Mersin'de yaşanan sel felaketi ve yılbaşı gecesi İstanbul'da düzenlenen terör saldırısını anımsatarak, "Aldığımız kararların ileride ne gibi büyük felaketlere yol açacağını bilerek sağlıklı kararlar almak durumundayız" dedi.

Mezitli Belediye Meclisi'nin Ocak Ayı toplantısının ilk birleşimi, Belediye Başkanı Tarhan başkanlığında yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Tarhan, yeni yılın kutlu olmasını diledi. 2016 yılının son günlerini sel felaketi ile uğurladıklarını, 2017 yılının ilk saatlerini ise terörün karanlık yüzüyle karşılamak durumunda kaldıklarını ifade eden Tarhan, bir ülkede ya da kentte yönetici olmanın büyük sorumluluklar taşıdığının altını çizdi. Yöneticilerin kararlarının önemine vurgu yapan Tarhan, "Kenti kurgularken yöneticilerin aldıkları yanlış kararlar ve doğanın tahrip edilmesi sel felaketi gibi bir gerçekle yüzleşmemize neden oldu. Yine yöneticilerin hatalı uygulamaları terör belası ile çok sayıda insanımızın ölümüne yol açmıştır. Bu nedenle aldığımız kararların ileride ne gibi büyük felaketlere yol açacağını bilerek sağlıklı kararlar almak durumundayız" diye konuştu.

Üst üste acılar yaşandığına dikkat çeken Tarhan, "Yeni yılın ilk saatinde yaşadığımız terör saldırısında Mersinli polis kardeşimiz şehit oldu. Yine yeni yılın ilk gününde Mezitli'den bir polis arkadaşımızın girdiği bunalım sonucu intihar ettiği bilgisini aldık. Öğlen saatlerinde bir polis cenazesine, akşam saatlerinde başka bir polisimizin cenazesine gitmek durumunda kaldık. Maalesef ülke olarak acının birisi bitmeden diğerini yaşar hale geldik. Yeni yıldan dileğimiz, artık bu acıların son bulmasıdır" ifadelerini kullandı.

Tarhan'ın konuşmasının ardından Mezitli Belediye Meclisi Denetim Komisyonu seçimi yapıldı. Mezitli Belediyesi'nde tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak personele 2017 yılında ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili teklifin ilgili komisyona gönderildiği toplantıda, ayrıca Eski Mezitli-Esenbağlar Kadın Üretici Pazarı'nın açılması ve sayısı 5'e ulaşan kadın üretici pazarlarının daha verimli çalıştırılabilmesi için statüsünde değişiklik yapılmasına karar verildi.

Komisyondan gelen imar uygulama değişikliklerinin de görüşüldüğü meclis toplantısının Ocak ayı ikinci birleşiminin 6 Ocak 2017 Cuma günü yapılması kararlaştırıldı.

(KYM-Y)



03.01.2017 13:03:01 TSI

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