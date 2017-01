YEREL HABERLER / HAKKARİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Hakkari'de terfi töreni ve 15 Temmuz özel harekât şehitleri dinlenme salonu açılışı yapıldı

Hakkari'de terfi töreni ve 15 Temmuz özel harekât şehitleri dinlenme salonu açılışı yapıldı



(Fotoğraflı)



HAKKARİ (İHA) - Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen rütbe terfi töreni ve 15 Temmuz Özel Harekât Şehitleri Dinlenme Salonu'nun açılışına programına katıldı.

Hakkâri Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen programa Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Yarbay Engin Pınar ve polis memurları katıldı. Büyük Önder Atatürk ve şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Toprak bir konuşma yaptı. Kahraman bir topluluğa hitap etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Toprak, "Uzun yıllardır memleketimiz üzerinde oynanan oyunların bir sonucu olarak meydana getirilen terör olaylarına cansiperane şekilde karşı koyan, hiç çekinmeden canını veren, karşı tarafı da perişan eden özel bir kolluk kuvvetine mensup olduğunuz için sizleri tebrik ediyorum. Gözü karalıklarıyla, savaşçılıklarıyla, fizikî üstünlükleriyle düşmana kök söktüren çok özel bir teşkilatsınız. Bunun ispatı da 15 Temmuz gecesi hainliğin zirvesine çıkanların en önemli hedef olarak sizleri seçmiş olmalarıdır. Hiç acımadan o kanlı elleriyle gece yarısı gelip kendileri için en büyük tehdit olarak gördükleri Özel Harekât Daire Başkanlığına alçakça, haince havadan saldırarak 47 vatan evladımızı, özel harekâtçı kardeşimizi şehit etmeleri de sizin ne kadar önemli ve devletimiz için ne kadar kıymetli görevler ifa ettiğinizin ve bizlerin gözbebeği olduğunuzun en büyük göstergesidir. Hakkâri de biraz önce bahsetmiş olduğum bu terör olaylarının ülkemizi zor durumda bırakmak isteyen hain odakların çalışma alanlarından kendi deyimleriyle pratik alanlarından en önemlilerin başında geliyor. Sizler de buraya atanarak atama kararlarınızı aldıktan sonra hiçbir tereddüte ve korkuya kapılmadan gelerek burada görevlerinizin başına geçerek cansiperane çalışmaya devam ediyorsunuz. Bugüne kadar da verilen görevleri verilen operasyon görevlerini layıkıyla yerine getirdiniz" dedi.

Gerek jandarma, gerek diğer askerî birlikler, ve gerekse de müstakil olarak verilen görevleri layıkıyla yerine getirilerek dersleri karşı tarafa verildiğinin altını çizen Vali Toprak, "Yine Yüksekova'da da devletimize başkaldıranlara kesinlikle gerçekleşmesi mümkün olmayan hayallerin peşine düşen bazı gruplara gereken dersi yine Türk Silahlı Kuvvetlerimizle beraber çok güzel şekilde verdiniz. Bu hain terör örgütünün de sonunun başlangıcı oldu. Şehitlerimizi tekrar rahmetle anmakla beraber bu kadar büyük bir mücadele de bu kadar başarılı bir operasyon sonucunda o kazdıkları hendeklere hepsini gömdünüz. Devletimiz hepinizin de hissettiği gibi gün ve gün güçlenmektedir. Devletimize karşı duyulan güven, sadakat gün ve gün güçlenmektedir. Biz bunu net olarak görüyoruz. Eskiden yanınızda, yanımızda, emniyet müdürünün yanında, komutanların yanında görüntü vermek istemeyenler şuanda resmen sıraya giriyorlar bizim yanımızda görüntü verebilmek için. Bu tabi devletimizin şefkatinin, hizmetinin, adaletli uygulamalarının yanı sıra devletin gücünün de hissedilmesi ve hissettirilmesiyle de alakalıdır. Hizmetlerinde olduğumuz Hakkârili vatandaşlarımız ilçelerimizdeki köylerimizdeki devletimizin bu gücünü hissettiği gördüğü zaman eskiden birçok sebeple korkudan olabilir yalnız bırakılma olabilir girmiş oldukları yanlış hareketleri terk ettiler ve asil duydu ve düşüncelerini yaşamaya başladılar. Bunların açığa çıkmasında da kolluk kuvvetlerimizin çok büyük bir rolü ve etkisi olmuştur" şeklinde konuştu.

Silahlı kuvvetlerin kırsal kesimde, dağlarda, polis şehir merkezlerinde, özel harekât yine lazım olduğunda ülkenin her karış toprağında görev alarak devletimiz kendisine silah çekenler olduğunda neler yapabileceğini ne kadar güçlü, kararlı ve cesur olduğunu gösterdiğinin ifade eden Vali Toprak, "Böyle kahraman arkadaşlarımla çalışmak benim için bir onur vesilesidir. Böyle bir polis teşkilatımıza onların içinde böyle muharip bir sınıf olan özel harekâtçı kardeşlerimle çalışmak benim için büyük bir gurur vesilesidir. Sizler de büyük bir disiplin anlayışı içerisinde amirlerinizin emir ve komutasında gerekeni her ortamda şimdiye kadar yaptınız, bundan sonra da yapmaya devam edeceksiniz. Fakat dediğim gibi disiplin konusunda şimdi olduğu gibi bunda sonra da hiçbir tavizin verilmemesi gerekiyor. Bir emirin iki saniye gecikmeyle yapılması belki 15-20 tane şehit vermemize sebep olabilir veya bir anlık dikkatsizlik veya bir anlık duyarsızlık telafisi mümkün olmayan zararlara sebep olabilir. Müdürleriniz, amirleriniz barınma veya diğer ihtiyaçlarınızın karşılanması için büyük çaba içerisindeler. Giden Emniyet Müdürümüz Resul Holoğlu da, yeni gelen Emniyet Müdürümüz Süleyman Suvat Dilberoğlu' da sosyal yönden sizin moralinizi üst düzeyde tutmak için büyük çaba gösteriyorlar. Yeni barınma yerleri temin edebilmek için Sayın Bakanımıza hatta raporlar yoluyla Sayın Başbakanımıza kadar bunları iletiyoruz çözmeye çalışıyoruz. Kendi imkânımız dâhilinde olan konuları hemen hallediyoruz, olmayan konuları da orta vadede halletmek için büyük bir çaba içerisindeyiz. İşte o imkânlar içerisinde kabul edebileceğimiz bugün açılışını yapacağımız dinlenme salonu bunlardan bir tanesi. Müdür bey sağolsun geldiği günden beri kendi çapında çaba göstererek böyle bir dinlenme salonunu hizmete açıyor sizlerle beraber. Tabi sizin sahada başarılı olabilmeniz moralinizin yüksek seviyelerde olmasına bağlı. Her türlü sosyal imkânınızın karşılanması için Valiliğimiz de her konuda seferberdir, yardımcıdır. İnşallah bu binamızın ve biraz sonra açılışını yapacağımız dinlenme salonumuzun hayırlı olmasını, güzel hizmetlere vesile olmasını diliyorum" şeklinde sözlerini tamamladı.

Daha sonra Vali Toprak, Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü'nde bir üst rütbeye terfi etmeleri uygun görülen 3. Sınıf Emniyet Müdürü 2 personel, Emniyet Amiri ve Başkomiser rütbesindeki birer personel ile 2 Komiser Yardımcısına yeni rütbelerini taktı.

Terfi töreninin ardından Vali Toprak, 15 Temmuz 2016 tarihinde Özel Harekât Daire Başkanlığı'nın uçaklarla bombalanması neticesinde şehit olan özel harekât personelinin anısına Hakkâri Emniyet Müdürlüğü imkânlarıyla Özel Harekât Şube Müdürlüğü tesislerinde yaptırılan 15 Temmuz Özel Harekât Şehitleri Dinlenme Salonu'nun açılışını gerçekleştirdi.

(FT-ŞAK-Y)



03.01.2017 13:03:09 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER