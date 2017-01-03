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Başkan Ataç 73 yaşındaki Lütfiye teyzeyi ziyaret etti



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Işıklar Mahallesi Kırım Caddesi'nde ikamet eden 73 yaşındaki Lütfiye Yılmaz'ı evinde ziyaret etti.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Ataç "Lütfiye teyzemizi yıllardır tanıyorum. Uzun zamandır ziyaret etmek istedim. Kendisini sağlıklı gördüm. Böyle büyüklerimiz başımızdan eksik olmasın. Kendine ve ailesine uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Lütfiye Yılmaz ise "Başkanımızı çok seviyorum. Kendisine çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ev ziyaretine eşlik eden kadınlara belediyenin çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Ataç "Belediyemizin Belde Evleri projesi kadınları evlerinden çıkarma projesidir. Bugün belde evlerimizin sayısı 30'dur, bu sayıyı çoğaltmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kadınlar ise "Belediyemizin belde evleri sayesinde sosyal etkinliklere katılıyoruz. Burada güzel arkadaşlar edindik. Bizlere bu imkânı sağladığınız için sizlere teşekkür ediyoruz" dediler.

(İHA-MET-Y)



03.01.2017 13:04:06 TSI

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