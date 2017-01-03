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İZTO Başkanı Demirtaş'dan 'enflasyon' yorumu



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İZMİR (İHA) - İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, 2016 yılı enflasyonun yüzde 8.53 ile beklentilerin üzerinde geldiğini belirterek, "Bu yıl petrol fiyatlarının artması, dolardaki artışın fiyatlara yansıması gibi enflasyon üzerinde baskı oluşturacak riskler var. Bu yüzden enflasyonun çift hanelere çıkmaması için etkin mücadele sürdürülmeli" dedi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre geçtiğimiz Aralık ayında enflasyonun yüzde 1,64 arttığını, yıllık enflasyonun da yüzde 8,53 oranında gerçekleştiğini söyledi. Demirtaş, enflasyonun hem hedeflerin, hem de beklentilerin üzerinde gerçekleştiğine ifade ederek, uluslararası ve ulusal siyasi ve ekonomik konjonktürde yaşanan dalgalanmalara rağmen çift haneli enflasyonun oluşmamasının enflasyon ile mücadelede önemli bir mesafe alındığının göstergesi olduğunu söyledi. Demirtaş, "Ama yine de rakam beklentilerimizin üzerinde. Üstelik bu yıl petrol fiyatlarında artış bekleniyor. Dolardaki yükselişin fiyatlar üzerinde de etkisi olacaktır. Bu riskler nedeniyle enflasyonun çift haneye ulaşmaması için enflasyonla etkin mücadele sürdürülmeli. Reel sektör olarak beklentimiz, enflasyonda daha düşük seviyelere inilmesi ve düşük enflasyon rakamlarının piyasa faizlerine bir an önce yansıması. Reel sektörün kredi imkanları da böylece artacak. Fiyat artışı ile mücadelede diğer önemli nokta da, üretim ve istihdamın kalıcı bir şekilde arttırılmasıdır. Bunun için bir taraftan istihdam üzerindeki vergi, sigorta gibi kamusal yükler azaltılırken, diğer taraftan girdi maliyetlerinin dünya standartlarına getirilmesi önem taşıyor" diye konuştu.

(HG-Y)



03.01.2017 13:04:28 TSI

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