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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Şehitkamilli hanımlar atık yağ konusunda bilinçlendiriliyor

03 Ocak 2017 Salı, 13:01
Şehitkamilli hanımlar atık yağ konusunda bilinçlendiriliyor
Şehitkamilli hanımlar atık yağ konusunda bilinçlendiriliyor
- İnsan sağlığıyla birlikte tabiat da korunuyor

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Hayata geçirdiği çevreci projelerle ön plana çıkan Şehitkamil Belediyesi, uyguladığı 'Atık Bitkisel Yağ Topluyor, Kentimiz Güzelleşiyor' projesi kapsamında bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Şehitkamil Belediyesinin 'Bi Dünya Yeşil' projesiyle bağlantılı Gaziantep Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile ortaklaşa hayata geçirdiği 'Atık Bitkisel Yağ Topluyor, Kentimiz Güzelleşiyor' projesi başarıyla uygulanıyor. Proje kapsamında Şehitkamil Belediyesine bağlı aile merkezlerinde eğitim gören hanımlara seminer verildi. Özellikle atık bitkisel yağların lavabolara dökülmesinin oluşturduğu zarar hakkında bilgilendirilen hanımlar, evde biriktirecekleri atık bitkisel yağları sosyal tesislerde bulunan atık yağ toplama bidonuna atacaklarını söyledi. Toplatılan atık yağlar, belli periyotlar halinde yetkililer tarafından alınarak, geri dönüşümde elektrik ve biodizel olarak değerlendiriliyor.
''Vatandaşımız atık yağlarını lavaboya, çöpe dökmesin''
Bilgilendirme semineri sonrası açıklamada bulunan Çevre Mühendisi Aşkın Zuhal Burak, "Bugün aile merkezinde eğitim gören hanımlara bitkisel atık yağların kontrolü, nasıl geri dönüşüme kazandırılacağı konusunda bilgi verdik. Atık yağların geri kazanıma gitmesi gerektiği, kesinlikle toprağa, denize, çöpe, lavaboya dökülmemesi gerektiğiyle alakalı eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerimiz devam edecek. Vatandaşlarımızın bitkisel atık yağlarını lavabolara, çöplere dökmelerini istemiyoruz. Vatandaşlarımızdan, biriktirdikleri bitkisel atık yağları camilerde, okullarda ve Şehitkamil Belediyemizin sosyal tesislerinde bulunan bitkisel atık yağ bidonlarına getirmelerini rica ediyoruz" dedi.
''Daha önceleri atık yağları lavaboya döküyordum''
Seyrantepe Aile Merkezi kursiyeri Melek Orhan, seminerin kendilerine büyük katkı sağladığını dile getirdi. Melek Orhan, "Aile merkezimize el beceri kurslarına katılmak için geliyorum. Burada bilgilenmek ve bilinçlenmek için güzel ortamlar oluşturuluyor. Bugün atık yağlarla ilgili baya hatalı davrandığımın farkına vardım. Daha önceleri atık yağları lavaboya döküyordum. Bugünden sonra çevremdeki herkesi uyaracağım. Yağları artık lavabolara dökmek yerine bitkisel atık yağ bidonlarına dökeceğim. Böyle bir eğitim sağladığı için Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
''Çevreyi kirletmemeliyiz''
Seyrantepe Aile Merkezi kursiyeri Fadime Genç ise öğrendiği bilgileri çevresine de anlatacağını söyledi. Fadime Genç, "Daha önce atık bitkisel yağlarımızı lavaboya, çöpe dökerek çevreyi kirletiyorduk. Burada aldığımız eğitimle atık yağları, atık yağ toplama bidonuna atmayı öğrendik. Bundan sonra evde biriktireceğimiz atık yağları bidonlara atmaya özen göstereceğiz. Burada öğrendiğimiz bilgileri akrabalarımıza, arkadaşlarımıza, komşularımıza anlatacağız. Onların da geri dönüşüme katkı sunmalarını sağlayacağız. Bu eğitimlerin düzenlenmesini sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ederiz. Bu bizim vatandaşlık görevimizdir. Çevreyi kirletmemeliyiz" diye konuştu.
(KU-BRN-Y)

03.01.2017 13:05:05 TSI
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