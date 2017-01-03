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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Birlik meşalesi Adana'da yanacak

03 Ocak 2017 Salı, 13:04
Birlik meşalesi Adana'da yanacak
Birlik meşalesi Adana'da yanacak
- Adana Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 7. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu sporun birleştirici, bütünleştirici gücünü tüm dünyaya yansıtılacak

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 95'nci yıldönümü kutlamaları kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi'nce organize edilen 7. Uluslararası 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu ve Halk Koşusu, Türkiye'nin dört bir yanından ve 15 ülkeden binlerce atletin katılımıyla gerçekleştirilecek.
8 Ocak Pazar günü saat 10.00'da "Birlik Meşalesi Adana'da Yanacak" sloganıyla Atatürk Parkı'ndan start alacak 21 kilometrelik yarı maraton, halk koşusu ve engelliler yarışında dereceye giren sporculara toplam 121 bin lira para ödülü verilecek.

Sözlü: "Birlik ve beraberlik ruhunu diri tutacağız"
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 7. Uluslararası Adana 5 Ocak Kurtuluş Yarı Maratonu'nda sporun birleştirici, bütünleştirici gücünü tüm dünyaya yansıtacaklarını belirtip, "Türkiye'de kaosve kargaşa ortamı hedefleyen odakların hain planlarını bozmanın yolu birbirimize kenetlenmek, birlik ve beraberlik ruhunu diri tutmaktan geçiyor. Bunu hemşehrilerimizle, ülkemizin çeşitli kentlerinden gelecek sporcularımızla ve 15 ülkeden gelecek atletlerle en güzel şekilde sağlayacağımıza inanıyorum" dedi.

Dereceye girenlere para ödülleri, tüm katılımcılara madalya
Ünlü Türk ve yabancı atletlerin mücadele vereceği 7. Uluslararası Adana 5 Ocak Kurtuluş Yarı Maratonu'nda kadınlar ve erkekler olmak üzere birincilere 20 bin, ikincilere 10 bin, üçüncülere 5 bin lira para ödülü verilecek. Yarı maratonda ilk 10 sırada yer alan atletler de 2 bin 500 lira ile 1000 lira arasında değişen ödüller alacak. 10 ayrı yaş grubunda yapılan halk koşusunda ise birincilere 1.500 lira, ikincilere 300 lira, üçüncülere 200 lira para ödülü, tüm katılımcılara yarışma logolu tişört, madalya ve katılım belgesi dağıtılacak. Görme, işitme, üst bedensel, alt bedensel ve zihinsel engelli bireylerin katılacağı engelliler yarışında da kadın ve erkek kategorilerinde birincilere 500 lira, ikincilere 300 lira, üçüncülere 200 lira para ödülü verilecek.

Halk koşusu kayıtları devam ediyor
Dev spor etkinliğinde yol güvenliği ve sporcu sağlığına yönelik tebdirler kapsamında 120 noktada hakem ve sağlık ekipleri görev yapacak. Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı görevlileri, halk koşusuna kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların başvurularını M1 Alışveriş Merkezi, Baraj Yolu, İnönü Parkı ve Atatürk Parkı'nda kurulan stantlarda kabul etmeyi sürdürüyor.

Maraton Adana'nın uluslararası tanıtımını sağlayacak
21 kilometrelik 7. Uluslararası Adana 5 Ocak Kurtuluş Yarı Maratonu, kentin tarihi değerlerini yansıtan güzergahta yapılacak. Atatürk Parkı'nda start alacak yarış, Sular Yolu, Tren Garı, Ziyapaşa Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Büyükşehir Belediyesi Önü, İnönü Parkı, Adliye Sarayı, Taşköprü, Kızılay Caddesi, Ulucami, 5 Ocak Meydanı, Ali Münif Yeğenağa Caddesi, Yağcami, Büyüksaat, Eski Vilayet Binası, Tarihi Kız Lisesi, Taşköprü üzerinden HiltonSA Otel'e geçiş, Optimum Alışveriş Merkezi, Merkez Cami, Arkeoloji Müzesi, Fuzuli Caddesi, Galeria Alışveriş Merkezi, Demirköprü, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Sağlık İl Müdürlüğü, 6. Kolordu Komutanlığı, Mithat Özsan Bulvarı, Çukurova Üniversitesi kavşağı, DSİ Baraj Köprüsü, Adnan Kahveci Bulvarı, Menderes Bulvarı kavşağı, Özdemir Sabancı Bulvarı, Dilberler Sekisi, ATO Kavşağı, Eski Baraj, Kasım Gülek Bulvarı, Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu, Merkez Park'ta sona erecek.
(ELF-Y)

03.01.2017 13:07:40 TSI
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