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DSİ, Çorum'da 30 projeyi hayata geçirecek



(Fotoğraflı)



M. Muttalip Yalçın

ÇORUM (İHA) - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün 2019 yılı sonuna kadar Çorum'da 30 projeyi hayata geçireceği açıklandı.

Çorum'a 2003-2015 yılları arasında toplam 887 milyon liralık yatırım yapan DSİ'nin 2016 yılında yapılan harcamalarla birlikte yatırım tutarı 982 milyon liraya ulaştı. 2019 yılı sonuna kadar 4 adet baraj ve 26 adet gölet olmak üzere toplam 30 proje hayat bulacak.

DSİ 5. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, 2003-2016 yılları arasında Çorum'a 982 milyon 101 bin lira yatırım yapıldığını, projelerin hayata geçmesiyle birlikte 369 bin dekar zirai alanın suyla buluşacağını söyledi. Dündar, bu sayede Çorum'un modern tarım ile ürün çeşitliliğinin artacağını ve çiftçinin daha çok kazanacağını belirtti.

Çorum'da 2003 yılından bu yana 59 dere ıslahının tamamlandığını ve tamamlanan tesislerle 42 meskun mahal ve 15 bin dekar alanın taşkın riskinin azaltıldığını dile getiren Mahmut Dündar, Çorum için büyük önem arz eden Koçhisar ve Dutludere Sulama inşaatlarının çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Çorum'un tarihe beşiklik ettiğini belirten Bölge Müdürü Dündar, bu kapsamda Çorum Alacahöyük Gökpınar Barajının ve etrafına yapılacak rekreasyon alanlarının çalışmalarının hızla devam ettiğini hatırlatarak, "M. Ö. 1260 yıllarına ait tarihi Alaca Hitit Gökpınar Barajı çevre düzenlemesi ve peyzaj işleri inşaatında çalışmalarımız sürüyor. Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun talimatları doğrultusunda bölge müdürlüğümüzce yapılan çalışma, alanında dünyada bir ilki temsil edecek çok önemli bir projedir. Günümüzde yaklaşık 35 bin turist sayısına ulaşan Alacahöyük'deki ziyaretçi sayısının, projenin bitiminde 50 ila 60 bin turist sayısına yaklaşacağı öngörülmektedir. Hem gelen ziyaretçilere Hitit sosyal yapısını tanıtmak hem de dinlenme, eğlenme ve öğrenme imkanı sunmak projenin asıl hedeflerindendir. Ayrıca bu proje ile birlikte, Devlet Su İşleri, günümüz mevcut barajlarını yapmakla kalmayıp, antik barajlarında tanıtımını ve korumasını gerçekleştiren bir kurum olarak çok önemli bir rol üstlenmektedir." dedi

2003 yılından bugüne kadar Çorum'da 4 adet baraj ve 3 adet gölet tamamlandığını tamamlanan tesislerde toplamda 847 milyon metreküp su depolandığını kaydeden Dündar, 2019 yılı sonuna kadar 4 adet baraj ve 26 adet gölet projesinin daha tamamlanacağını, depolanan su miktarının 936 milyon metreküpe ulaşacağını sözlerine ekledi.

(MMY-BÖ)



03.01.2017 13:13:03 TSI

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