Şehit Aileleri Derneğinden güvenlik güçlerine ziyaret
(Fotoğraflı)
Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - Anadolu Şehit ve Gazi Aileleri ile Güvenlik Korucuları Derneği üyeleri, güvenlik güçlerine moral ziyaretinde bulundu.
Dernek Başkanı İsmail Şehitoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir grup, ziyaret ettikleri güvenlik güçleriyle bir araya gelerek sohbet etti. Dernek Başkanı İsmail Şehitoğlu, "Şehit aileleri dernekleri olarak her zaman asker ve polisimizin yanındayız. Terörle mücadelede asker ve polisimizle her zaman dayanışma içinde omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.
(MND-MP-Y)
03.01.2017 13:07:16 TSI
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