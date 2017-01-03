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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Mersin GİAD yönetimi Başbakan Yıldırım'ı ziyaret etti

03 Ocak 2017 Salı, 13:14
Mersin GİAD yönetimi Başbakan Yıldırım'ı ziyaret etti
Mersin GİAD yönetimi Başbakan Yıldırım'ı ziyaret etti

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) üyelerini Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Mersin Girişimci İş Adamları Derneği'nin de katıldığı toplantıya ilgi yoğundu.
Mersin GİAD'tan yapılan açıklamaya göre, Çankaya Köşkü'ndeki buluşmaya TÜGİK'e bağlı federasyonlar ve dernekler katıldı. Başbakan Binali Yıldırım ve TÜGİK Genel Başkanı Erkan Güral'ın açılış konuşmaları ile başlayan toplantıya, Güney ve Güneydoğu Genç İşadamları Federasyonu Başkanı Mehmet Serkan İzol'da katıldı. Toplantının ikinci bölümünde dernek temsilcilerinin sorularına cevap verildi.
Programın ikinci bölümünde basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda, Mersin GİAD üyeleri, kentin başlıca projelerini hatırlatarak Başbakan Binali Yıldırım'dan projeler ile ilgili bilgi aldı. Mersin için önemli bir proje olan Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın yapım süreci ve yaşanan sel felaketinden sonra Mersin altyapısının iyileştirme çalışmaları ile ilgili soruları cevaplayan Başbakan Yıldırım, "Mersin'de yaşanan sel felaketi hepimizi derinden üzdü. Konu ile ilgili çalışmaların takibini yapacağız. Çukurova Bölgesel Havalimanı'nı daha önce oluşan sorunlar nedeniyle biz üstlendik ve 2 buçuk yıl gibi bir süreçte yapımı tamamlanacak" dedi.
"Ülkemizin kalkınması adına fedakarlık yapmaya hazırız"
Toplantı sonrası açıklama yapan Mersin GİAD Başkanı Mehmet İzol, Başbakan Yıldırım'a teşekkür ederek, "Konuşmasında biz genç girişimcilere umut verdi. Bizlerde 2017 yılının ülkemiz açısından çok daha güzel geçeceğine gönülden inanıyoruz. Bizler şehirlerimizin ve Türkiye'nin kalkınması yolunda, karşılıklı fikir alışverişlerinin yaşandığı bu tarz toplantılara tüm üyelerimiz ile birlikte katılmaya özen gösteriyoruz. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz, fakat biz yaptığımız yatırımlarla, ürettiğimiz projelerle Mersin'de yol gösterici rol oynamaya devam edeceğiz. Mersin Girişimci İş Adamları Derneği, Mersin kenti için çalışan bir STK'dır. Biz iş adamları olarak ülkemizin kalkınması adına elimizden gelen bütün fedakârlığı yapmaya hazırız" diye konuştu.
(HSK-Y)

03.01.2017 13:17:51 TSI
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