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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Uğur Okullarından öğrenci ve velilerle teknoloji semineri

03 Ocak 2017 Salı, 13:15
Uğur Okullarından öğrenci ve velilerle teknoloji semineri
Uğur Okullarından öğrenci ve velilerle teknoloji semineri

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Uğur Okulları, öğrenci ve velilere oyun, bilgisayar, sosyal medya bağımlılığından teknolojik araç kullanımına kadar birçok konuya dair dikkat edilmesi gereken konular hakkında 'Çocuğum ve Teknoloji Semineri' düzenliyor.
Uğur okulları, Türkiye'nin dört bir yanında "Çocuğum ve Teknoloji Seminerleri'ni hayata geçiriyor. Öğrencilerin teknolojiyi doğru kullanabilmesi için ebeveynlerin takibinin önem taşımasından hareketle velileri bilgilendirmek için Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi danışmanlığında Uğur Okulları Kartal ve Yalova Kampüsü'nde başlayan ReÇeTe: Çocuğum ve Teknoloji Seminerleri , Ünye, Antalya, Ankara ve İzmir illerinde devam edecek.
Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi olan Yrd. Doç. Dr. Yavuz Samur velilere, teknolojiyle yakın ilişkide olan çocuklarına karşı nasıl davranmaları gerektiği anlattı.
Zengin sunum ve hikayeler eşliğinde velileri bilgilendiren Samur, seminerin faydasıyla ilgili " Çocuğum ve Teknoloji semineriyle öncelikle velileri çocuklarının ve kendilerinin teknoloji kullanımları konusunda bilgilendirmek amaçlanmıştır. Veliler, bu seminer ile birlikte genel anlamda teknoloji, spesifik olarak ise; televizyon, telefon, tablet, bilgisayar, internet, sosyal medya, oyun gibi konularda veliler yararları ve zararları konusunda bilinçlendirilmektedir. Dijital bağımlılık bu noktada en çok değinilen konulardan biri olmaktadır. Velilere çocuklarının bağımlı olup olmadıklarını anlayabilecekleri örnekler sunulmakla birlikte, eğilimi olan çocuklara yönelik ne gibi çözümler yapılabileceği paylaşılmaktadır. Bununla birlikte çocukların internette gezinirken dikkat etmesi gereken hususlar, kişisel bilgilerin paylaşımı, pedofili konusu ve bu gibi durumlarla karşılaşıldığında ya da karşılaşmak istemediklerinde ne gibi önlemler alınması gerektiğini de anlatmaktayız. Son olarak ise velilere yararlı internet siteleri ve yararlı oyunlarla ilgili bilgiler vermekteyiz. Ek olarak velilerle işin hukuksal boyutları da ele alınmaktadır" ifadelerini kullandı.
Yasaklamak çözüm değil
Velilerin hızla gelişen teknolojiyi takip etmekte zorlandığı için ne yapacaklarını bilemediklerini belirten Samur, yasaklamanın ve ortadan kaldırmanın çözüm olmayacağını kaydetti. Velilerin yasaklamak yerine sınırlandırmasının ve net kuralar koymasının daha önemli olduğunu söyleyen Samur "Çocuk hangi teknolojik aracı kullanırsa kullansın, ebeveynlerin teknolojik aracın özelliklerini değil; içerisinde çocuğunun ne yaptığını biliyor olması ve bu konuda yönlendirici olması daha önemlidir" diye konuştu.
Veliler için büyük önem taşıyan seminerler 18 Aralık'ta Ünye Fatsa Kampüsü'nde, 8 Ocak'ta Antalya Konyaaltı ve Muratpaşa Kampüsü'nde, 15 Ocak'ta ise Ankara Yaşamkent Kampüsü'nde saat 12.00 ile 14.00 arasında yapılmaya devam edecek.
(SM-

03.01.2017 13:19:43 TSI
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