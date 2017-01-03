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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Melikgazi Belediyesi Vergilerle 2 Ade Çöp Toplama Kamyonu ve Vidanjör Satın Aldı

03 Ocak 2017 Salı, 13:16
Melikgazi Belediyesi Vergilerle 2 Ade Çöp Toplama Kamyonu ve Vidanjör Satın Aldı
Melikgazi Belediyesi Vergilerle 2 Ade Çöp Toplama Kamyonu ve Vidanjör Satın Aldı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "550 bin nüfusu ile 51 il merkezinden daha büyük nüfusa sahip Melikgazi İlçesinde geniş bir alanda daha etkin ve verimli bir hizmet için teknolojinin her türlü yeniliklerini ve araçlarını kullanıyoruz" dedi.
Hizmet kalitesini artırmak için
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, günden güne büyüyen ve gelişen Melikgazi İlçesinde daha etkin, verimli ve seri hizmet sunabilmek amacı ile 2017 yılının ilk araçlarının hizmete sunulduğunu bildirdi.
İlçesinin her geçen gün büyüdüğünü ve semtler arasında mesafenin de artığını bundan dolayı araç parkına sürekli yeni araçlar satın alarak genişletip, hizmeti vatandaşlara bizzat bire bir sunduklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, yeni alınan araçlar ile hizmetlerin daha etkin, verimli ve kısa sürede gerçekleştirileceğini belirtti.
2 adet sıkıştırmalı çöp toplama kamyonu ve 1 adet vidanjör aracının çevre temizlik vergileri ile alındığını vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç yeni alanın araçlar ile ilgili olarak şunları söyledi;
"Melikgazi İlçesinin yerleşim alanı büyümekte ve nüfusu da artmaktadır. Dolayısı ile her hizmet verilen alan ile birey sayısı da artmaktadır. İlçe sınırları içerisinde 81 mahallemiz bulunmaktadır. Geniş bir alanda daha etkin ve verimli bir hizmet için teknolojinin her türlü yeniliklerini ve araçlarını kullanıyoruz. Daha kısa sürede daha çok alan da temizlik çalışması yapabilmek hem zaman hem yakıttan tasarruf sağlamak adına son teknoloji ile donatılmış olan 2 adet 13+1,5 ton kapasiteli çöp toplama kamyonu ile 1 adet 12 tonluk vidanjör Kamyonun alınarak, araç parkının daha da büyüdü."
Daha etkin hizmet
Başkan Memduh Büyükkılıç, çevre temizlik vergileri ile alınan araçların Melikgazi'nin Referans hizmetlerinde verimliliğini artıracağını sözlerine ekledi.
(AÖ-Y)

03.01.2017 13:20:37 TSI
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