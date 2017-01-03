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Sınır boylarını buz kesti



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışının ardından başlayan Sibirya soğukları hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Şelale, dere yatakları, alabalık havuzları ve Zap suyunun kısmen donduğu Hakkari'de koru soğuklar etkisini sürdürürken sınır boylarını ise buz kesti. Sıcak iklimi ile bilinen Kuzey Irak'ın sıfır noktasındaki Çukurca ilçesi sınır kesimlerinde ise buz kütleleri 2 metreye geçti. Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç Çukurca bölgesinde bir gezinti sırasında çektiği buz kütleleri sınırdaki dondurucu soğukları gözler önüne serdi. Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, ilk defa Çukurca bölgesinde Sibirya soğuklarının kendini göstermeye başladığını ifade ederek, bölgedeki su kaynaklarının, dere yatakları ve Zap suyunun kısmen donduğunu söyledi.

(FT-ŞAK-Y)



03.01.2017 13:21:52 TSI

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