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Milas'taki uyuşturucu operasyonunda 7 kişi adliyeye sevk edildi



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Milas KOM Grup Amirliği'nce sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda "uyuşturucu satıcısı" olduğu iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

İzmir'den Milas'a yabancı plakalı lüks araç ile uyuşturucu madde nakledileceği bilgisi alınması üzerine; Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Milas KOM Grup Amirliği görevlileri tarafından 29 Aralık Perşembe günü operasyon düzenlendi.

Şüpheli otomobilin Milas'ta bir otel önünde park halinde bulunduğunu tespit eden ekipler operasyon düğmesine bastılar. Uyuşturucu arama köpeği Oskar'ın da katılımıyla otomobilde ve şahısların kaldığı otel odasında arama yapıldı. Aramada 77 gram esrar maddesi, 409 Adet ECSTASY hap ele geçirildi.

Ş,A., A.D., E.K. ve M.D.'nin gözaltına alınmasının ardından operasyonu genişleten ekipler daha sonra A.R.E, B.Ü. ve V.G.'yi de gözaltına aldı.

Emniyette ifadeleri alınan şahıslar bugün saat 10.30'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan Milas Adliyesi'ne sevk edildiler.

Şahısların uyuşturucuları yılbaşı gecesinde Milas ve Bodrum'da satmaya çalıştıkları iddia edildi.

(ÇP-MB-Y)



03.01.2017 13:22:29 TSI

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