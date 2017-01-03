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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Gençlik ve Değişim Derneği 1 kişiyi 12 aylığına İtalya'ya gönderiyor

03 Ocak 2017 Salı, 13:19
Gençlik ve Değişim Derneği 1 kişiyi 12 aylığına İtalya'ya gönderiyor
Gençlik ve Değişim Derneği 1 kişiyi 12 aylığına İtalya'ya gönderiyor

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Merkezi Diyarbakır'da bulunan Gençlik ve Değişim Derneği, dezavantajlı bir kişiyi 12 aylığına İtalya'ya gönderiyor.
Türkiye'nin her yerinden dezavantajlı bireylerin yurtdışı hayalini gerçeğe dönüştüren Gençlik ve Değişim Derneği, bir kişiyi 20 Şubat 2017-17 Şubat 2018 tarihleri arasında İtalya'ya gönderecek. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Umut Suvari, derneklerinin ortakları olduğu Avrupa Gönüllü Hizmeti projesi kapsamında 18-30 yaş arasındaki bir kişiyi, 20 Şubat 2017-17 Şubat 2018 tarihleri arasında İtalya'ya göndereceklerini söyledi. Suvari, "İlgi duyan gençler CV ve motivasyon mektuplarını İngilizce olarak 5 Ocak 2017 tarihine kadar kendilerine göndermeleri gerekmektedir. Başvuranlar arasında sadece uygun görülen kişiler ile ayrıca yüz yüze veya elektronik ortamda bir mülakat gerçekleştirilecektir. İtalyan ortağımızın talebine istinaden, tercihen orta düzeyde İngilizce bilenlere öncelik verilecektir. Proje kapsamında herhangi bir katılım ücreti söz konusu olmaksızın, vize, sigorta, ulaşım gibi temel giderler de bizim tarafımızdan karşılanacaktır" dedi.
(YRT-MP-Y)

03.01.2017 13:23:13 TSI
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