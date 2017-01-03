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YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
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Kayserililer Bilim Merkezi'ni Sevdi

03 Ocak 2017 Salı, 13:20
Kayserililer Bilim Merkezi'ni Sevdi
Kayserililer Bilim Merkezi'ni Sevdi

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi'nin TÜBİTAK ile birlikte Kayseri'ye kazandırdığı Bilim Merkezi, halkın büyük ilgisini görmeye devam ediyor. Tanıtım programının ardından ziyaretçi akınına uğramaya başlayan Bilim Merkezi, Kayserililer tarafından çok sevildi.
Anadolu Harikalar Diyarı içindeki Bilim Merkezi'ne ilgi her geçen gün artıyor. Ziyaretçilerle yapılan röportajlar Bilim Merkezi'nin ne denli çok sevildiğini ortaya koyuyor.
Bilim Merkezi'ni ziyaret eden Fizik öğretmeni Süleyman Değirmenci, "Muhteşem" ifadesiyle değerlendirdi. Bilim Merkezi'ne çok emek verildiğinin görüldüğünü ifade eden Değirmenci, "Bizler teorikte bu konuları anlatıyoruz; ama şimdi çocuklarımız uygulamada görme şansı bulmuş oldular. Sergilerin hepsi birbirinden muhteşem olmuş. Çocukların ufkunun daha da gelişeceğini düşünüyorum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik olmak üzere proje aşamasından yapılma aşamasına kadar emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.
Çocuklarını Bilim Merkezi'ne götürerek bilime ilgi duymalarını sağlamaya çalışan veliler de Bilim Merkezi'nin Kayseri'ye kazandırılmasından duydukları mutluluğu dile getirdiler. Bilim Merkezi'ne gelen 7'den 70'e herkesin bir şeyler bulabileceğini ifade eden vatandaşlar, böyle merkezlerin Kayseri'de olmasının gurur verici olduğunu kaydettiler.
Bilim Merkezi'ni gezen çocuklar ve gençler de beğenilerini dile getirerek heyecan verici bir merkez olduğu görüşünü belirttiler. Öğrenciler, okulda öğrendikleri bilgileri artık Bilim Merkezi'nde pekiştireceklerini kaydettiler.
(AÖ-Y)

03.01.2017 13:23:25 TSI
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