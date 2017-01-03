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YEREL HABERLER  / UŞAK HABERLERİ
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Muratbey Uşak, Rosa Radom'u konuk edecek

03 Ocak 2017 Salı, 13:20
Muratbey Uşak, Rosa Radom'u konuk edecek
Muratbey Uşak, Rosa Radom'u konuk edecek

(Fotoğraflı)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele eden Muratbey Uşak gruplardaki 11. maçında evinde Rosa Radom'u konuk edecek.
FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda oynadığı 10 karşılamada 3 galibiyet alarak 6. sırada yer alan Muratbey Uşak yarın akşam Polonya temsilcisi Rosa Radom'la karşı karşıya gelecek. Polonya'da oynanan ilk karşılaşmayı 83-77 temsilcimiz kaybetmişti. Yarın akşam saat 20.00'de başlayacak müsabaka Uşak Üniversitesi salonunda oynanacak. Muratbey Uşak'ta Kairys sakatlığından dolayı forma giyemezken, yeni transfer Ekene Ibekwe'de statü gereği sahada yer almayacak.
(EÖ-MB-Y)

03.01.2017 13:23:44 TSI
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