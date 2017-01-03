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Sahalar temizlenmedi maçlar iptal oldu



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te bu hafta başlayacak olan 1. Amatör Lig ikinci yarının ilk haftası olan 14'üncü hafta müsabakaları olumsuz hava şartları nedeniyle 1 hafta sonra başlayacak.

Bilecik 1. Amatör Lig 14'üncü hafta müsabakaları olumsuz hava şartları nedeniyle 1 hafta sonra başlayacağı öğrenilirken, Bilecik U-15 Gençler Ligi'nde bu hafta oynanacak 9'uncu hafta müsabakaları ise ileri bir tarihe ertelendi. Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku tarafından yapılan açıklamada, "07-08-Ocak-2017 Cumartesi ve Pazar günleri oynanacak U-15 ve 1 Amatör Lig müsabakaları yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle futbol sahaları oynamaya elverişsiz olduğundan müsabakalar ertelenmiştir" denildi.

Öte yandan Bilecik'te 3 gündür kar yağmaması ve sahaların elverişsiz olması kulüpler tarafından tepkiyle karşılandı.

(CKT-MET-Y)



03.01.2017 13:23:51 TSI

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