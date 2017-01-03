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Kozluk'a 50 güvenlik korucusu alınacak



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı 11 köyde görevlendirilmek üzere 50 güvenlik korucusunun alınacağı duyuruldu.

Kozluk Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 11 köyde görevlendirilmek üzere güvenlik korucusunun alınacağı bildirildi. Güvenlik korucusu olmak isteyenlerin 22 Ocak 2017 Cuma günü 17.00'a kadar Kaymakamlık veya İlçe Jandarma Komutanlığına dilekçeyle başvuru yapmaları gerektiğine dikkat çekildi.

Güvenlik korucusu olarak alınacak 50 kişinin Akçakışla, Akçalı, Alıçlı, Armutlu, Geçitaltı, İnişli, Samanyolu, Tosunpınar, Uzunyazı, Yazılı ve Yeni Doğan köylerinde görevlendirileceği belirtildi.

(MŞY-MP-Y)



03.01.2017 13:24:54 TSI

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